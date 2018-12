Reformgemeinde

Weisenbach

Weisenbacher Weihnachtsbaum Weisenbach (rag) - Ein Stück Weisenbach steht in Berlin. Am Samstag wurden zwei schöne Tannen im Ortsteil Au geschlagen und nach Berlin transportiert. Dass dies keine einfache Sache war, konnten Zuschauer am Morgen beim Umladen auf dem Festplatz Au beobachten (Foto: Götz).

Muggensturm

E-Fahrzeug für Bauhof Muggensturm (red) - Nun hat die E-Mobilität auch im Muggensturmer Bauhof Einzug gehalten: Ein E-Piaggio-Pritschenwagen wurde in Betrieb genommen. Er soll bei der Pflege der Grünanlagen eingesetzt werden. Der Gemeinderat hatte die Anschaffung genehmigt (Foto: Gemeidne).

Rheinmünster

Hauptamtsleiter geht in Ruhestand Rheinmünster (sie) - Dass er 1983 die Stelle des Hauptamtsleiters der Gemeinde Rheinmünster bekommen hat, nennt Dietmar Frietsch (Foto: sie) eine "glückliche Fügung". 35 Jahre lang hat er die Geschicke der Gemeinde mitgeprägt. Jetzt steht sein Abschied in den Ruhestand bevor (Foto: sie).

Muggensturm

Startschuss gefallen Muggensturm (hli) - Die Arbeiten für Umbau und Sanierung der Wolf-Eberstein-Halle in Muggensturm sind noch nicht einmal ausgeschrieben, doch die Kosten für das Großprojekt (Foto: Ingenieurbüro Becker) klettern schon munter in die Höhe. Sie liegen bei rund 12,09 Millionen Euro.