Kids werfen mit Geld um sich

Baden Rhinos gewinnen Krimi Hügelsheim (red) - Einen packenden Eishockeykrimi haben am Samstagabend die 900 Zuschauer in der Eisarena am Baden Airpark gesehen - mit dem besseren Ende für die Baden Rhinos. Der ESC Hügelsheim gewann nach einem richtigen Krimi 7:5 gegen die Eisbären Heilbronn (Foto: toto).

Weihnachtliche Grundig-Klinik Schwarzwaldhochstraße (red) - Der Weihnachtsmarkt in der Max-Grundig-Klinik findet traditionell am 1. Advent von 11 bis 18 Uhr statt. Der gesamte Öffentlichkeitsbereich erstrahlt an diesem Sonntag mit Schwedenfeuer, Fackeln und Lichtkegeln (Symbolfoto: dpa).

Weihnachtsmarkt in Grundig-Klinik Schwarzwaldhochstraße (red) - Der Weihnachtsmarkt in der Max-Grundig-Klinik findet traditionell am 1. Advent (2. Dezember) von 11 bis 18 Uhr statt. Der Öffentlichkeitsbereich ist weihnachtlich dekoriert, Einfahrt und Terrasse mit Fackeln und Lichtkegeln geschmückt (Foto: Klinik).

Ein Jahr voller Höhepunkte Au am Rhein (HH) - Das Jubiläum "1 200 Jahre Au am Rhein" rückt immer näher. Nun stellten der Förderverein Dorfjubiläum sowie die Gemeinde das Programm fürs kommende Jahr vor. Es ist gespickt mit vielen Höhepunkten, unter anderem einem dreitägigen Fest (Foto: HH).