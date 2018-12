Der Altmeister des Humors kann′s noch Bühl (urs) - 70 Jahre und kein bisschen müde: Jürgen von der Lippe ist ein Urgestein der Unterhaltung und des deutschen Humors. "Eine Rampensau" im besten Sinn. Er betritt einfach die Bühne und Beifall bricht los. Buntes Hawaii-Hemd, lockere Sprüche, ein bisschen Musik: Mehr brauchte von der Lippe nicht, um seine Fans im ausverkauften Bürgerhaus zu begeistern.



Mit seiner Bühnenpräsenz schafft er es immer wieder, sein Publikum von der ersten Minute an zu fesseln - so auch am Dienstagabend mit seinem mittlerweile 16. P Dabei ist es völlig egal, ob er seine Anekdoten mal banal, seicht oder hintergründig inszeniert. Er ist ein begnadeter Witze-Erzähler und Stimmenimitator, denn Freude macht Jürgen von der Lippe immer noch die Imitation von Showstars wie Peter Maffay, Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg. An seinem bewährten Schema hat sich kaum etwas verändert: ein bisschen Politik, aber nur wohldosiert, Witze, mal ober-, vor allem unterhalb der Gürtellinie, punktgenaue Pointen und Spieleinlagen. Doch eins muss man dem Hawaii-Hemd-Träger lassen (diesmal hat er ein Hemd mit Ananas an), wegen seiner gepflegten Ausdrucksweise, seines Mutterwitzes und vor allem seines Charmes wird der studierte Philosoph selbst dann nicht peinlich, wenn er wieder einmal die Gürtellinie tuschiert. Von der Lippe ist ein echter Profi, der Fernsehgeschichte geschrieben hat und in seinen besten Zeiten 18 Millionen Zuschauer erreichte, der zwei Grimme-Preise sein eigen nennt und immer noch auf ein treues Publikum verweisen kann, das sich gerne vom Lachen treiben lässt. Lippe wird wohl kaum je vom Feuilleton geliebt werden. Das weiß er und das stört ihn nicht. Wer bei ihm Tiefsinn oder hartes Politikkabarett erwartet, ist hier ebenso falsch wie ein Dreisternekoch in der Frittenbude. Auf drei Säulen ruht sein neustes Programm, schickt Lippe daher gut gelaunt voran: Tiere, Kinder - manchmal auch beides - und Senioren. So hat er sich vor kurzem erst mit seiner Grabinschrift beschäftigt. Folgendes stehe jetzt zur Auswahl: "Gestatten Sie, dass ich liegenbleibe", " Ich bin ein Star, holt mich hier raus" oder "Gute Nacht, Jon-Boy". Entschieden habe er sich bis jetzt noch nicht. Das Älterwerden treibt ihn um. "Ich könnte noch eine 30 Jahre jüngere Frau haben", schäkert er. "Das kann nicht jeder - zum Beispiel Tom Kaulitz", lästert er über Heidi Klum und wagt danach einen Sprung in die Politik. Allerdings auf seine Weise: "70 Prozent der Männer würden mit Sahra Wagenknecht in die Kiste steigen. Das sind mehr, als sie wählen würden. Bei Angela Merkel ist es übrigens andersherum!" Von der Lippe ist ein Genussmensch, das gibt er unumwunden zu: "Alkohol trinke ich nur an Tagen, die auf "g" enden. Und mittwochs!" Er reimt wie einst Heinz Erhard ("Ein Bauer steht am Scheunentor und pinkelt durch die Ritze. Bumms. Da fällt die Sense um. Und ab war sie, die Spitze") und lädt alle im Saal zum Rudelsingen ein. So wird unter anderem ein skurriles Saunalied mit dem Publikum zusammen zum Besten gegeben und zu guter Letzt der Kultsong "Guten Morgen liebe Sorgen" angestimmt. Die Liedtexte kann der Zuschauer auf einer riesigen Leinwand mitlesen, auf der auch immer wieder lustige (manchmal auch sehr fragwürdige) Fundstücke des Internets eingeblendet werden. So prasselt im Laufe des Abends ein Feuerwerk des Alltäglichen auf das Publikum nieder, eingepackt in die Welt des Humors. Ab und an greift der Altmeister immer mal wieder zur Gitarre und parodiert Freddy Quinn oder Gus Backus, aber am besten kann er eben Grönemeyer, Lindenberg und Maffay. Und wie! Darin ist er einfach umwerfend. So sieht das diplomatische Publikum über ausgiebige Exkurse über Flatulenz, Hämorriden-Operationen oder das Sexualverhalten bei älteren Menschen hinweg ("Die beste Stellung im Alter ist der Doggy-Style. Dabei können beide Fernsehen gucken"). Das Publikum tobt dennoch vor Begeisterung. Sei's drum. "Ich habe immer polarisiert", hat von der Lippe kürzlich in einem Interview gesagt. "Die Leute, die beschlossen haben, mich nicht zu mögen, machen das schon lange." Zu denen gehört das Bühler Publikum allerdings nicht. Die sind begeistert - rundum!

