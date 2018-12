Winterkleidung, Schuhe und Rollstühle verteilt

Vollgepackt mit Taschen voller Kleidung fuhren die Helfer in das Bergdorf Agenza auf 1 200 Meter Höhe, wo sie bereits erwartet wurden. Noch nie seien Touristen in dieses Dorf gekommen, berichtet Ilse Kohler. Das Bergdorf erreicht man über eine Pistenstraße oder einen kleinen Eselspfad über eine Schlucht in grandioser Landschaft. Weiter oben lag schon der erste Schnee.

Aus mehreren kleinen Dörfern aus der Umgebung kamen über 150 Kinder und warteten mit strahlenden Augen, bis alles ausgepackt war und die Verteilung begann. Besonders warme Winterkleidung, Schuhe, Socken und Mützen waren sehr gefragt, auch über Kuscheltiere und Süßigkeiten freuten sich die Kinder. "Es reichte für alle", schreibt Kohler, Viele Kinder hatten nur offene Gummischuhe an. Auch für einen Rollstuhl für ein schwerstbehindertes Mädchen bedankten sich die Menschen herzlich. Mit großer Dankbarkeit und Trommelmusik wurde die Gruppe verabschiedet und Kohler wurde gebeten, nächstes Mal ein anderes Dorf zu besuchen, das noch weiter in den Bergen liegt. Auch dort würden arme Berberfamilien leben. In Agadir besuchte die Gruppe Projekte, die von der Marokkohilfe Ilse Kohler unterstützt werden - behinderte Kinder in Bensegaro, die bereits Rollstühle erhalten haben, ein krebskrankes Kind, dem wichtige Medikamente finanziert wurden sowie ein Frauenhaus. Außerdem werden wieder Rollstühle benötigt, die Kohler nach Agadir schicken lässt. Auch eine an Krebs erkrankte Mutter, die dringend eine Operation benötigt, wurde finanziell unterstützt.

Am Sonntag. 6. Januar, 17 Uhr, wird in der Liebfrauenkirche in Bühlertal ein Benefizkonzert zugunsten der Marokkohilfe veranstaltet. Die Stubenmusikgruppe "BriMaTon Vocal" präsentiert stimmungsvolle alpenländische Musik, ergänzt durch besinnliche Texte und Lieder. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen und zur Unterstützung armer und bedürftiger Menschen im Atlas-Gebirge verwendet, schreibt die Marokkohilfe.