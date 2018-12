OB: Weihnachtsgeschenk für Oberbruch

Baden-Baden

Baden-Baden

Widerstand gegen mehr Tempo 30 Baden-Baden (cri) - Die seit zwei Wochen geltende verlängerte Tempo-30-Zone in Neuweier (Foto: nie) stößt auf Widerstand. Das zeigte sich in der Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats, als sich in der Bürgerfragestunde einige Kritiker sichtlich sehr verärgert zu Wort meldeten.

Rastatt

Rastatt

Bürger belastet der Verkehr Rastatt (hr) - Verkehrsbelastungen bestimmten auch das Bürgergespräch von OB Hans Jürgen Pütsch in Plittersdorf. Gefordert wurden vor allem bauliche Maßnahmen, um die Autofahrer an den Ortseingängen auszubremsen. Unzufrieden zeigt sich auch die örtliche Feuerwehr (Foto: hr).

Rastatt

Rastatt

Doppel-Blitzer an Tunnelkreuzung Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt wird erstmals an einer Kreuzung außerhalb der Stadtgrenzen Blitzer installieren. Der Verwaltungs- und Fi nanzausschuss beschloss die Anschaffung zweier kombinierter Tempo- und Rotlichtüberwachungsanlagen für die Tunnel-Kreuzung (Foto: ema).