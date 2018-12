Eine Eisrevue zum Dahinschmelzen

Bühl (urs) - So richtig hatte sich das wohl keiner vorstellen können: "Zirkus auf dem Eis" im Bühler Bürgerhaus. Wie die soll das bitteschön funktionieren? Doch es geht. Natürlich ist es kein echtes Eis, das am Donnerstag auf der Bühne glänzt. Auf dem ausgerollten weißen Untergrund gleiten die Künstler aber auf ihren Kufen wie auf einer echten Eisfläche dahin. Das Geheimnis? Es beruht auf einer neuen Technologie: Teflonkunststoffeisplatten.







Da bleibt so manchem Besucher der Mund vor Staunen offen stehen. Vor allem aber auch wegen der spektakulären Show (es ist eigentlich eher eine Revue), die aus klassischem Eisballett, Akrobatik und Clownerie besteht, alles in fantasievollen Kostümen dargeboten, die manchmal an eine Show in Las Vegas erinnert. Schlittschuhe auf Stelzen gibt es ebenso wie Schneeköniginnen, Dämonen oder Zauberer. Oft vermag die kleine Bühne des Bürgerhauses die manchmal bis zu 20 Künstler kaum zu fassen. Gleich zwei Vorstellungen präsentierte "Art Trends Events" mit ihrem "Circus on Ice" unter der Leitung von Kirill Kirillov. Man hätte den großartigen russischen Künstlern wirklich ein ausverkauftes Haus gewünscht. Eine Schatztruhe und zwei Liebende geben den roten Faden für diese außergewöhnliche Geschichte, die im schnellen Wechsel mal träumerische Nummern und dann wieder halsbrecherische Künste zeigt. So wechseln sich Jongleure, Hochseilkünstler, Clowns und Showtanz ab, manchmal mit Schwarzlichtnummern, fluoreszierendem Licht und jeder Menge fantasievoller Kostüme. Obwohl das gesamte Programm auf Schlittschuhen absolviert wird, vermitteln alle Szenen einen hohen Grad an Leichtigkeit. Wie viel harte Arbeit, Training und Disziplin in den einzelnen Darbietungen steckt, kann man hier nur erahnen. Zum Beispiel dann, wenn die Artisten zu weit in einem Rhönrad die Schwerkraft außer Kraft zu setzen scheinen und nur knapp über dem Boden in dem flach rotierenden Rad kreiseln. Oder eine Artistin knapp unter der Decke in einem Ring halsbrecherische Verrenkungen präsentiert, dass so manchem Besucher der Atem stockt. Ein Augenschmaus sind auch die Schwarzlichtnummern. Mit riesigen fluoreszierenden Quadraten jonglieren die Künstler, dabei schießen Laser aus ihren Handschuhen, und die Kostüme leuchten dazu effektvoll im Dunkeln. So vollzieht sich jeder Kostümwechsel in gefühlten Sekunden, und die Darsteller tanzen mal im Rockabilly-Style, in 70er Jahre-Klamotten als eine Art Avatare oder im Asia-Stil. Dazu wummert die passende Musik aus den Lautsprechern, und eine Lichtershow liefert die passenden Effekte. Eines eint jedoch fast alle Nummern: die wirklich tolle Akrobatik. Nur einmal fällt eine Keule bei einer Jonglagenummer zu Boden. Die Artisten wiederholen den Akt sofort. Und es klappt mühelos. In regelmäßigen Abständen sorgt auch ein gewitzter Clown für gute Stimmung, der vor allem bei den Kindern gut ankommt. Doch vor allem sind es die nervenkitzelnden Nummern, die den Besuchern den Atem rauben. So mancher beneidet die Zuschauer in der ersten Reihe im Saal in keinster Weise - da werden die Akrobatinnen, nur von einem Kopfband gehalten, von den männlichen Kollegen in rasantem Tempo im Kreis gewirbelt - auf Schlittschuhen versteht sich. Auch sind diesmal die Kommandos unüberhörbar laut. Die Nummer ist nicht ungefährlich auf dieser kleinen Bühne. Doch zum Großteil sind sie einfach nur wunderschön - zum Träumen, Staunen, zum Entspannen, manchmal eben auch zum Lachen und jetzt in der Vorweihnachtszeit auch ein wenig zum Verzaubern. Wer die Show im Bürgerhaus verpasst hat, hat die Gelegenheit, die Aufführung am 20. Januar in Offenburg anzuschauen.

