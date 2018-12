Stadtwerke machen das Rennen

Bühl (red) - Die Strom- und Gasversorgung der Stadt Bühl bleibt auch zukünftig in den Händen der Stadtwerke Bühl GmbH. So berichtete die Stadtverwaltung gestern, dass Oberbürgermeister Hubert Schnurr und die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Rüdiger Höche und Reiner Liebich am Donnerstag die neuen Konzessionsverträge für Strom und Gas unterzeichnet haben.



Damit bleiben die Stadtwerke als kommunaler Energiedienstleister auch nach Ablauf der bisherigen Verträge zum Jahresende für Betrieb, Wartung und Instandhaltung des Strom- und Gasnetzes in Bühl und den umliegenden Ortsteilen verantwortlich. Die neuen Verträge treten zum 1. Januar 2020 in Kraft und haben eine Laufzeit von 20 Jahren. "Bei der EU-weiten Ausschreibung haben die Stadtwerke das überzeugendste Angebot mit dem besten Preisleistungsverhältnis abgegeben", betonte Schnurr bei der Vertragsunterzeichnung im Rathaus. In einer Pressemitteilung konkretisiert er: "Die bisherige Netzzuverlässigkeit, die hohe Versorgungssicherheit und der gut funktionierende Entstörungsdienst waren wichtige Kriterien bei der Vergabe." Das Stadtoberhaupt freut sich, "eine über Jahrzehnte gewachsene gute Zusammenarbeit" mit den Stadtwerken fortführen und die Wertschöpfung in Bühl halten zu können. "Die Daseinsvorsorge der Bühler Bevölkerung und Unternehmen ist eine große Verantwortung, der wir uns gerne stellen", so die Stadtwerke-Geschäftsführer. Die Verlängerung der Gas- und Stromkonzessionen sei ein "großer Vertrauensbeweis", betonen Liebich und Höche: "Die Laufzeit über 20 Jahre geben sowohl der Stadt als auch unseren Stadtwerken technisch und wirtschaftlich die notwendige Stabilität und Planungssicherheit." Angesichts vielfältiger Herausforderungen, die sich insbesondere aus der Energiewende und der rasant fortschreitenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ergäben, sei eine lange Partnerschaft von großer Bedeutung." Die Bühler Stromversorgung ist seit rund 100 Jahren in den Händen der Stadtwerke. Nach BT-Informationen musste die städtische Tochtergesellschaft im Wettbewerb gegen einen Mitbewerber bestehen. Seit 1990 zeichnet man in der Siemensstraße auch für die damals neu aufkommende Erdgasversorgung verantwortlich. Heute erstreckt sich das Leitungsnetz in Bühl auf 127 Kilometer Länge. Damit wurden im Jahr 2017 rund 3 400 Netzanschlüsse mit insgesamt mehr als 227 Millionen Kilowattstunden Erdgas versorgt. Bei der Stromversorgung vertrauen rund 17 000 Haushalte und Unternehmen in Bühl auf die Zuverlässigkeit der Stadtwerke. Insgesamt haben diese im Jahr 2017 etwa 240 Millionen Kilowattstunden Strom geliefert. Darüber hinaus ist das Energieunternehmen auch langfristig für die Wasserversorgung (Konzession bis 2055) sowie die Fernwärme (bis 2045) zuständig. Im November erhielten die Stadtwerke gemeinsam mit der Telemaxx die Breitband-Konzession. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Stadtwerke so leistungsfähig sind, alle fünf Versorgungsbereiche in hoher Qualität abdecken zu können", erklärt OB Schnurr. "Die Netze für Strom, Gas und Telekommunikation wachsen immer mehr zusammen, so dass es sehr sinnvoll ist, diese wichtigen Infrastrukturen in einer bewährten Hand zu haben." Somit könnten vorhandene Synergien genutzt und wichtige Modernisierungen zielgerichtet vorangetrieben werden.

