Hochgenüsse für Ohren und Gemüt

Gaggenau

Verstärkung für Darth Vader Gaggenau (tom) - Skurriler Advent auch in diesem Jahr in Bad Rotenfels. Kurz vor dem Ortsausgang ins idyllische Dörfchen Winkel sorgt seit ein paar Jahren bereits Darth Vader für Aufsehen. Nun hat die haushohe aufblasbare Gestalt Verstärkung bekommen (Foto: Hansen). » Weitersagen (tom) - Skurriler Advent auch in diesem Jahr in Bad Rotenfels. Kurz vor dem Ortsausgang ins idyllische Dörfchen Winkel sorgt seit ein paar Jahren bereits Darth Vader für Aufsehen. Nun hat die haushohe aufblasbare Gestalt Verstärkung bekommen (Foto: Hansen). » - Mehr

Karlsruhe

Christbaum-Preise stabil Karlsruhe (lsw) - Wer vor Weihnachten einen Christbaum für das Wohnzimmer sucht, hat bereits jetzt die reiche Auswahl. Die Preise sind stabil. Erkennbar ist laut der Weihnachtsbaumerzeuger ein Trend zum direkten Kauf bei regionalen Erzeugern (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Wer vor Weihnachten einen Christbaum für das Wohnzimmer sucht, hat bereits jetzt die reiche Auswahl. Die Preise sind stabil. Erkennbar ist laut der Weihnachtsbaumerzeuger ein Trend zum direkten Kauf bei regionalen Erzeugern (Foto: dpa). » - Mehr

Kuppenheim

SV 08: Erwachsen geworden Kuppenheim (rap) - Der SV 08 Kuppenheim überwintert in der Fußball-Verbandsliga auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz. Nach einem goldenen Herbst, mit sechs Siegen in Serie, kann die Elf von Trainer Matthias Frieböse nun entspannt Weihnachten feiern (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Der SV 08 Kuppenheim überwintert in der Fußball-Verbandsliga auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz. Nach einem goldenen Herbst, mit sechs Siegen in Serie, kann die Elf von Trainer Matthias Frieböse nun entspannt Weihnachten feiern (Foto: toto). » - Mehr

Roppenheim

Roppenheim sieht weiter gelb Roppenheim (for) - Auch beim "Style Outlet" in Roppenheim halten die Proteste der "Gelbwesten" an. Eingedeckt mit Croissants und warmen Getränken streiken sie dort im 24-Stunden-Takt. Dass die Regierung nun zurückrudert, stellt die Demonstranten nicht zufrieden (Foto: for). » Weitersagen (for) - Auch beim "Style Outlet" in Roppenheim halten die Proteste der "Gelbwesten" an. Eingedeckt mit Croissants und warmen Getränken streiken sie dort im 24-Stunden-Takt. Dass die Regierung nun zurückrudert, stellt die Demonstranten nicht zufrieden (Foto: for). » - Mehr