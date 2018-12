Wilder Boogie-Woogie lässt kaum jemanden ruhig sitzen

(mf) - Es sind genau zwölf, in einer festgelegten Harmonik zu spielende Takte, die diese Musik seit einhundert Jahren prägen. Es ist das Blues-Schema, dass schnell gespielt zu einem Boogie-Woogie oder gar zu Rock 'n' Roll wird. Boogie Connection aus Freiburg betreibt diesen Musikstil seit über einem Vierteljahrhundert und da kann es gar nicht anders sein: Das Publikum jubelt begeistert über die stupende Technik des Pianisten Thomas Scheytt, über den außerordentlich routiniert und präzise trommelnden Schlagzeuger Hiram Mutschler und "The Bluesman himself", Christoph Pfaff.

Sie sind zum dritten Mal im Schütte-Keller zu Gast. Impresario Rüdiger Schmitt berichtet bei der Begrüßung vom ersten Polizeiauftritt wegen Lärmbelästigung. Es war im Jahr 2000, als 33 zahlende Gäste die sechste Veranstaltung überhaupt besuchten und die Schüttekeller-Macher die Türen offen ließen, in der Hoffnung, die Musik würde weitere Gäste anlocken. "Es war Boogie-Connection, die damals einheizten", so Schmitt. 2005 und erst recht 2018 ist der Keller hingegen ausverkauft, denn was Boogie Connection an musikalischer Qualität bieten, sucht seinesgleichen.

Thomas Scheytt ist einer dieser hochvirtuosen Klavier-Spezialisten, die die rollenden Bässe in der linken Hand mit aberwitzigen Melodie-Figuren in der rechten Hand kombinieren. Und dies mit einer Geschwindigkeit und Ausdauer, die das Publikum immer wieder aufs Neue mit großem Beifall belohnt. Schlagzeuger Hiram Mutschler sitzt im Mittelpunkt des Geschehens. Den Pianisten zur Linken und Sänger, Gitarrist und Moderator Christoph Pfaff zur Linken, behält er auch im größten Rock- 'n'-Roll-Trubel kühlen Kopf, gibt den stampfenden Rhythmus vor und gewinnt dabei mit artistischen Einlagen in spitzbübischer Manier die Herzen der Konzertgäste. Pfaff regelt alles andere. Er ist ein versierter Gitarrist, singt und fühlt den Blues, der wie eh und je schwierige Frauen, fehlendes Geld oder ein Saufgelage beschreibt.

Gleich bei "Ain't Nobody's Business if I do" setzt er eine Blues-Harp ein, mit der er wunderbar schluchzende Bluenotes zieht. Diesen gefühlvollen Blues-Titeln stehen die rasanten Chuck-Berry-Hits "Sweet Little Sixteen", "You never can tell" und "Roll over Beethoven" gegenüber. Und immer wieder gibt es den wilden Boogie-Woogie aufs Ohr, der kaum jemanden ruhig sitzen lässt. Der "Fifty Dollar Boogie" aus Scheytts Feder oder Stücke von den Albert Ammons und Champion Jack Dupree fordern den vollen Einsatz der drei Musiker. Trotz der hohen Geschwindigkeit spielen sie sich gekonnt die Bälle zu. Kein Wunder, Scheytt und Pfaff spielen seit 27 Jahren zusammen, Drummer Mutschler ist seit 20 Jahren mit dabei. Als das Programm wie immer mit Ray Charles' "Mess Around" endet, reagiert das Publikum schnell und macht den Ausgang dicht. Unter drei Zugaben gibt es kein Entkommen für Boogie Connection.