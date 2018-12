Strömender Regen und jede Menge gut gelaunte Fans

Stuttgart



Orkanböen im Hochschwarzwald Stuttgart (lsw) - Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen des Südwestens vor Orkan- und schweren Sturmböen. Demnach kann es am Samstag und in der Nacht zum Sonntag zu schweren Sturmböen kommen. Für Höhenlagen unter 1.000 Metern wird Dauerregen erwartet (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen des Südwestens vor Orkan- und schweren Sturmböen. Demnach kann es am Samstag und in der Nacht zum Sonntag zu schweren Sturmböen kommen. Für Höhenlagen unter 1.000 Metern wird Dauerregen erwartet (Foto: dpa). » - Mehr