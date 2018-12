Kreisel-Blick als Leitbild

"Wir haben es uns nicht leicht gemacht", kommentierte der Vorsitzende Helmut Pautler am Freitag bei einer Sitzung des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen die Bemühungen, das gesamte Areal an das schnelle Internet anzuschließen. Hierzu wird soweit möglich die vorhandene Leerrohrinfrastruktur der Baden-Airpark GmbH genutzt. In die Leerrohre werden Multi-Rohr-Verbände eingezogen, die, wie Projektkoordinator Franz Schaub erklärte, bereits über eine Länge von rund 4,5 Kilometer vom Sektor E bis zum Sektor A durchgezogen seien. Hinzu kämen nun die Zubringer- und Verteilernetze, die für die rund 30 Vertragskunden bis zum Hausübergabepunkt gezogen würden. "Wir rechnen damit, voraussichtlich in zwei Monaten die Glasfaser direkt in die Häuser einblasen zu können", so Schaub.

Eine Tiefbaumaßnahme in offener Bauweise ist noch im E-Sektor durchzuführen, denn auch das Luftwaffenmuseum und das Fahrsicherheitszentrum wollen angeschlossen werden. Wie Verbands-Geschäftsführer Werner Messinger erklärte, werde das gesamte Netz nach dem Bau vermessen und dem Netzbetreiber übergeben, den Bühler Stadtwerken. Einvernehmlich vergaben die Verbandsmitglieder den Auftrag für das Gewerk "Breitbandausbau" zum Einblasen der Glasfaserkabel in die Leerrohre und Spleißen an die günstigste Bieterin, die Stadtwerke Baden-Baden, für 43 000 Euro. Das Material wird entsprechend der Regelung innerhalb der Interkommunalen Zusammenarbeit Breitbandprojekt Mittelbaden (IKZ) über die Stadtwerke Bühl zum Beschaffungsvolumen in Höhe von 95 000 Euro bezogen.

Doch nicht nur mit einem schnellen Internet soll der Baden-Airpark attraktiver gestaltet werden. Auch die Hauptzufahrtsstraße zum Flughafen-Terminal, der Airport Boulevard, soll ins rechte Licht gerückt werden. Hierzu soll der aus dem Jahr 2004 stammende Bebauungsplan "Gewerbepark Baden-Airpark - Sektor B" geändert werden. In seiner bisherigen Form wurden lediglich die Baugrenzen festgesetzt, die nahezu ausschließlich entlang der straßenbegrenzenden Ränder verlaufen. Eine innere Struktur in der baulichen Entwicklung wurde nicht festgeschrieben. Nun soll eine gewisse Grundstruktur vorgegeben werden, um den Blick vom Kreisel Richtung Flughafen als Leitbild darzustellen. Anstelle von Baugrenzen sollen Baulinien festgesetzt, ebenso eine gewisse Bauhöhe dargestellt werden. Einvernehmlich sprachen sich die Mitglieder für die Aufstellung des Bebauungsplans aus.