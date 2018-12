Talsohle scheint durchschritten Von Joachim Eiermann Bühl - Die jährliche Gewinnabführung der Bühler Stadtwerke an die Sportstätten GmbH finanziert das Schwarzwaldbad. Gleichwohl reichten die 2,68 Millionen Euro, die ins Schwimmbad flossen, im vergangenen Jahr nicht aus. So verblieb ein Restdefizit von rund 65 000 Euro. Der Gemeinderat beschloss dieser Tage ohne Diskussion, den Jahresverlust auf die neue Rechnung von 2018 vorzutragen. Im Gegensatz zu diesem Jahr war der Sommer 2017 ein verregneter. Vor allem der Juli sei so schlecht gewesen wie seit 1993 nicht mehr, heißt es im vorgelegten Lagebericht der Sportstätten GmbH, einem wirtschaftlichen Zweckbetrieb und Tochterunternehmen der Stadt. Der Umsatzerlös ging gegenüber 2016 um rund 40 000 Euro zurück. Bis zum Jahresende 2017 hatten 160 674 Badegäste die Eingänge von Frei- und Hallenbad passiert, nochmals rund 20 300 weniger als 2016. Folge: Die Kostendeckung schrumpfte von 26 auf 22 Prozent. Damit setzte sich ein Abwärtstrend fort. Vor 2013 wurden jährlich noch rund 198 000 Besucher registriert. Seit diesem Jahr geht es aber wieder aufwärts. Größere Investitionen fielen 2017 nicht an. Einzig die Anschaffung eines neuen Steuerschranks für die Schwallwasserpumpen des Bads fiel ins Gewicht. In puncto Reparaturen und Instandhaltung standen Fliesenarbeiten im Freibad sowie Betonsanierungen der Schwallwasserbecken und der Absaugung an. Auch bei den Blockheizkraftwerken musste die Sportstätten GmbH nachbessern. Ein Anstieg der Personalkosten wird im Bericht damit begründet, dass es gelungen sei, die Stelle des Betriebsleiters neu zu besetzen. Das gesamte Jahr 2016 über blieb diese Position vakant. Die Neuverpachtung der Gastronomie erfülle die Erwartungen. Beim Betrieb von Großsporthalle und Schwarzwaldhalle ist die Stadtkasse mit knapp 605 000 Euro gefordert, rund 31 000 Euro weniger als 2016. Ertrag und Aufwand des Hallenbetriebs beliefen sich auf jeweils 816 000 Euro. Im Gegensatz zum Badbetrieb stieg die Kostendeckung um sechs Prozent auf 26 Prozent an. Ortswechsel: Markant waren die Wasserschäden am Boden der Geräteturnhalle. Deren Behebung dauerte bis Mitte 2017 an, eine Haftpflichtversicherung beglich alle der Sportstätten GmbH entstandenen Kosten. Weitere Undichtigkeiten traten am Wärmeleitungsnetz der Großsporthalle auf. Die Leitungen korrodierten vermutlich aufgrund eines Additivs im Heizungswasser. Die Schwarzwaldhalle ist in die Jahre gekommen. Wie im Lagebericht ausgeführt, genügt sie nicht mehr den gesetzlichen Erfordernissen nach der Versammlungsstätten-Verordnung, insbesondere, was den Brandschutz anbetrifft. Trainings- und Sportbetrieb können zwar weiterlaufen, die maximale Besucherzahl bei Wettbewerben ist jedoch auf 200 limitiert. In ihrem Bericht gehen die kaufmännische Geschäftsführerin und der technische Geschäftsführer der Sportstätten GmbH, Johanna Balaskas und Jörg Zimmer, auch auf die Einführung des Sportprofils an Schulen ein. Das ohnehin schon knappe Angebot an verfügbaren Hallenflächen und Hallenstunden werde "voraussichtlich zukünftig nicht mehr ausreichen". "Demzufolge müssten Stundenkürzungen bei den Vereinen vorgenommen" oder Ausweichmöglichkeiten gefunden werden. Im Schwarzwaldbad gibt es Engpässe aufgrund der Mitbenutzung von Schulen und Sportvereinen. Nach den rückläufigen Besucherzahlen der Vorjahre zeichnet sich im laufenden Jahr wieder ein Anstieg auf 170 000 bis 175 000 Badegäste ab, gibt Zimmer auf BT-Anfrage eine Prognose ab. Abzuwarten bleibe, wie sich im Sommer 2019 die sanierungsbedingte Schließung des Bühlot-Bads in Bühlertal auswirken werde. Am Rand e berichtet Zimmer, dass jedes Jahr eine Reihe von Schwimmbad-Verweisen ausgesprochen werden müsse. Umso bemerkenswerter war in diesem Freibad-Sommer: "Wir hatten nicht ein einziges Badeverbot."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben