Chancen in Handwerk und Industrie grandios

Gestern nahmen sie in einer Feierstunde ihre Zeugnisse entgegen. Dabei erwiesen ihnen zahlreiche Vertreter der Ausbildungsbetriebe Reverenz. Egbert Hausperger, der Abteilungsleiter Berufsschule, stellte die Vielfalt der Ausbildungsberufe vor: Elektroniker Automatisierungstechnik, Industrie- und Kfz-Mechatroniker, Industrie-, Feinwerk- und Werkzeugmechaniker, Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima, Wärme-, Kälte- und Schallschutz-Isolierer, Zimmerer, Straßen-, Beton- und Stahlbetonbauer.

Hausperger wandte sich an die Absolventen: "Ich habe Hochachtung vor allen, die heute ihre Zeugnisse erhalten und damit auf ihrem Fachgebiet Größe bewiesen haben. Ich hoffe, dass Sie den heutigen Tag als einen Aufbruch begreifen, der Ihnen viele Chancen schenkt." Der Abteilungsleiter hinterfragte die Entwicklung der berufliche Ausbildung in den Zeiten gesellschaftlichen und technologischen Wandels. Als eine große Herausforderung sah er, junge Flüchtlinge zu bilden und zu qualifizieren. Gerade die duale Ausbildung biete ein großes Integrationspotenzial. Aber, so Hausperger, es sei erforderlich, Formate der beruflichen Bildung mit längeren Ausbildungszeiten für Flüchtlinge zu schaffen. Unterm Schlagwort "Arbeitswelt 4.0" befasste er sich mit der Digitalisierung. Durch das Leitbild "Berufliche Handlungsfähigkeit" und den Lernfeld-Ansatz käme die Berufsschule durch die Förderung von Selbstbestimmung, Selbstorganisation, Selbstverantwortung und Problemlösefähigkeiten zentralen Anforderungen bereits nach. Hausperger ergänzte angesichts der Erfolgsquote des Jahrgangs: "In der GWS Bühl befinden wir uns auf einem guten Weg in die Zukunft."

Seitens der Schüler resümierte Dennis Ranasinghe: "Die GWS Bühl fand ich cool. Die dreieinhalb Jahre waren schneller vorbei als gedacht." Da hakte Schulleiter Martin Schilli verschmitzt ein: "Das ganze Leben läuft schnell. Weihnachten steht schon wieder so plötzlich vor der Tür. Euer größtes Geschenk habt Ihr Euch selbst gemacht - Eure bestandene Abschlussprüfung." Die Chancen für junge Menschen seien in Handwerk und Industrie grandios, urteilte Schilli. Anspielend auf die "Arbeitswelt 4.0" gab er zu bedenken: "Der Mensch ist kein digitales, sondern ein soziales Wesen. Deswegen engagiert Euch in Familie, Vereinen und Gesellschaft." Schilli würdigte auch den hohen Einsatz, mit dem alle Lehrkräfte, Egbert Hausperger und Vizeschulleiter Benedikt Glatt zum Erfolg der Schüler beigetragen hatten.

Mit Preisen für Zeugnisschnitte von 1,5 und besser wurden ausgezeichnet: Sascha Dinger, Nico Graß, Markus Huber und Marius Schäfer (alle bei Schaeffler ausgebildet) sowie Nico Nachtrieb (ND-Projektbau).

Ein Lob für Notenschnitte von 1,6 bis 2,2 erhielten: Andreas Ihle und Mario Ihle (Ausbildungsbetrieb: Dormakaba), Kenny Frietsch (EKS Peter Keller), Tim Belikan und Alexander Maier (Rauch Landmaschinen), Sebastian Blank, Jonas Müller und Robin Weiss (Schaeffler), Verena Probst (Kantwerg Isoliertechnik, Karlsruhe), Stefan Schütz (F. Gerber, Denzlingen), John Fokuhl (Arnold Müller, Elchesheim-Illingen) und Anna Skaletzka (Holzbau Großmann, Höfen).