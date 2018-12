Italienische Klangwelten sorgen für Hörerlebnis

Bühl

Weihnachten in der Klosterkirche Bühl (wv) - Den Zauber der Advents- und Weihnachtszeit ließ der Bühler Frauenchor in seinem Konzert im Kloster Maria Hilf mit hoher Intensität spürbar werden. Die von Christina Hörth dirigierten Sängerinnen bereiteten Hochgenüsse für Ohren und Gemüt (Foto: wv).

Karlsruhe

Dem Krieg in der Heimat entflohen Karlsruhe (red) - Im Irak, im Jemen und in Syrien war in den vergangenen Jahrzehnten fast immer Krieg - Krieg, Embargo oder Terror. Nun berichteten in Karlsruhe geflohene Wissenschaftler wie Ghanya Al-Naqeb aus dem Jemen (Foto: red) über ihre Erlebnisse und ihr neues Leben.

Baden-Baden

"Rosso Bianco" als Interimslösung Baden-Baden (hol) - Das italienische Restaurant "Rosso Bianco" im Sportheim des Tennisclubs Rot-Weiss wird in den kommenden Wochen das Merkurstüble betreiben. Der Interimspächter wird bis 2. Januar die Gäste mit einem kleinen Speisen- und Getränkeangebot bewirten (Foto: bema).