Neustart als Unternehmerin

Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger arbeitet Wetzel nicht als Beamtin, sondern als freiberufliche Unternehmerin. Hintergrund ist eine landesweite Justizreform, die Anfang des Jahres in Kraft trat. Die Beamten hatten die Wahl, ob sie ihren Status behalten und andere Aufgaben im Landesdienst übernehmen möchten oder ob sie sich als Notare selbstständig machen wollten. Für Wetzel stand die Entscheidung schnell fest, weiter in ihrem Beruf zu arbeiten.

Dafür nahm sie in Kauf, nach vorherigen Stationen in Haslach und Offenburg einen Neustart in Bühl zu wagen. Diesen vollzog sie in den Räumen des Vorgängers in der Friedrichstraße 6, sogar die Telefonnummer übernahm sie. Was für die Kunden den Übergang deutlich vereinfachte, zwang sie und ihr Team zu einer logistischen Meisterleistung: "Am 30. Dezember war hier noch Betrieb, und am 2. Januar habe ich die erste Urkunde beglaubigt", erzählt Wetzel.

Dass Bühl grundsätzlich als Notariatsstandort erhalten geblieben ist, scheint angesichts des Arbeitsaufwands aus ihrer Sicht mehr als sinnvoll. Täglich falle die "komplette Bandbreite des Notariatswesens" an. Bemerkbar mache sich die starke Nachfrage nach Immobilien. Aber auch Themen wie Patientenverfügung oder Generalvollmacht seien mittlerweile stärker präsent als noch vor einigen Jahren.

Inhaltlich unterscheide sich ihre Arbeit im Vergleich zur Tätigkeit in Offenburg zwar nicht wesentlich, "Bühl ist aber ein bisschen familiärer", meint sie. Schnell sei sie in Kontakt mit den Menschen gekommen, sie schätze auch die sehr schöne Gegend mit dem hohen Freizeitwert. Gleichzeitig habe Bühl "alles, was eine Stadt braucht".

Mutter von





drei Kindern



Offenburg ist aber trotzdem ihre Heimat geblieben. Seit mittlerweile einem knappen Jahr pendelt Wetzel mit der Bahn. Und das als Mutter von drei Kindern. Eine Herausforderung, die sie dank der Unterstützung von Großeltern und Tagesmüttern meistert. Den jüngsten Spross hatte sie auch öfter mal im Notariat dabei - auch das ein Vorteil der beruflichen Selbstständigkeit.

Sie beschäftigt mittlerweile sieben Mitarbeiter, darunter ihren Bruder Wolf-Dieter Wetzel. Der Jurist ist auch als ihr ständiger Vertreter bestellt und darf in ihrer Abwesenheit die Notargeschäfte führen.

Grundsätzlich schwierig sei allerdings die Suche nach Personal. Ein Problem sei, dass es die Ausbildung zum Notarfachangestellten im badischen Landesteil in der Vergangenheit nicht gab. Dies habe sich zwar ebenfalls geändert, noch liege die nächste Berufsschule aber in Stuttgart. Ab September 2019 soll es aber einen neuen Standort in Offenburg geben. Florence Wetzel hofft, dass sich dann die Situation für sie selbst, aber auch für ihre Kollegen entspannt: "Das macht uns allen Schwierigkeiten."

Probleme zu überwinden, ist ihr im Übrigen nicht nur ein berufliches, sondern auch ein politisches Anliegen. Seit 2014 sitzt sie für die Offenburger Liste im Gemeinderat. Darüber hinaus hat sie auch ein Mandat im Ortenau-Kreistag. Dieses Engagement mit herausforderndem Job, Pendlerschicksal und Familie unter einen Hut zu bekommen, sei "nicht immer einfach", räumt sie ein.

Bei der Kommunalwahl 2019 will sie trotzdem wieder kandidieren. Denn auch das politische Engagement hält sie für alles andere als staubtrocken.