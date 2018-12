Jokerst: "Ein klares Zeichen für den fairen Handel"

Oberbürgermeister Hubert Schnurr äußerte in einer Pressemitteilung seine Freude darüber, dass "TransFair" die Bühler Bemühungen anerkenne: "Das Siegel zeigt, dass wir uns als Stadt und als Bürgerinnen und Bürger Gedanken über Herkunft und Produktionsbedingungen der Produkte machen." Die Zertifizierung werde der Verwaltungsspitze im neuen Jahr übergeben.

Passend zum Jahresmotto "Meine Welt - Deine Welt - Eine Welt", unter dem die Stadt in diesem Jahr die Jubiläen von gleich fünf Eine-Welt-Initiativen feierte, hatte sich Bühl im Sommer um das Fairtrade-Siegel beworben. Dass sich zusätzlich fünf weitere Gruppierungen für die Eine Welt einsetzen, unterstreiche "die große Hilfsbereitschaft in unserer Stadt, auf die wir stolz sein dürfen", betont das Stadtoberhaupt. Monika Krippl, Mitbegründerin der Weltläden in Vimbuch und Bühl, hatte die Anregung gegeben, sich um das Gütesiegel zu bemühen. Erfüllt werden auch weitere Kriterien von "TransFair". Vereine, Kirchengemeinden und die Bachschloss-Schule in Kappelwindeck, die sich bereits "Fairtrade-School" nennen darf, hatten schon vor der Antragsstellung entsprechende Bildungsarbeit geleistet. Eine Bestandsaufnahme habe obendrein ergeben, dass auch das Angebot von Fairtrade-Produkten in der Geschäfts- und Gastronomieszene die Vorgaben erfülle, berichtet die Stadt.

Damit konnte die eigens gegründete Steuerungsgruppe um Bürgermeister Wolfgang Jokerst auf ein breites Fundament aufbauen, um die Voraussetzungen zu erfüllen. "So können wir auch als kleine Kommune ein klares Zeichen für den fairen Handel setzen und die Lebensbedingungen der Menschen, die in Übersee für uns produzieren, in den Blickpunkt rücken", erklärt Jokerst. Die Auszeichnung setze einen "würdigen Schlusspunkt unter unser Jahresmotto".