"Wir sind schockiert" Bühl (jo) - Die harsche Kritik von Teilen des Gemeinderats halten die Träger der konfessionellen Kindergärten in Bühl für unberechtigt. Gestern luden sie zum Pressegespräch, um Stellung zur Finanzierung der Kitas zu nehmen. "Wir sind schockiert über die feindselige Stimmung", berichtet Pfarrer Wolf-Dieter Geißler. "Wir wollen kein Öl ins Feuer gießen, sondern Aufklärung betrieben", erklärt sein evangelischer Kollege Götz Häuser.



Was war? Der Gemeinderat hatte am Mittwoch vor einer Woche die finanzielle Unterstützung kirchlicher und freier Träger neu geregelt. Mit nur zwölf Ja-Stimmen und bei elf Enthaltungen wurde der Personalkostenzuschuss für pädagogische Fachkräfte und Erzieherinnen rückwirkend zu Jahresbeginn von 83 auf 85 Prozent erhöht. Vor dem Hintergrund fragwürdiger Personalentscheidungen nach dem katholischen Arbeitsrecht (wie jüngst im Baden-Badener Rebland) verlangten die Kritiker, die Stadt sollte sich überlegen, die Einrichtungen in eigene Regie zu übernehmen. "Diese Kritik wird der guten Arbeit unserer Kindergärten in keinster Weise gerecht", beklagt Geißler. Engagierte Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte leisteten Hervorragendes. Auch gebe es keinerlei Personalprobleme in Bühl. Was den Vorfall im Rebland betrifft (wo eine zum evangelischen Glauben konvertierte Erzieherin ihre Stelle nicht antreten konnte), räumt er ein: "Mit dieser Geschichte sind wir alle nicht glücklich." Es gebe jedoch Bemühungen, das kirchliche Arbeitsrecht zu verändern. Ein Umdenken finde bereits statt. Im Übrigen: In Bühl hat die Stadt indirekt ein Mitspracherecht bei Personalentscheidungen, gehöre doch der zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk auch dem kirchlichen Stiftungsrat an. Pfarrer Sebastian Marcolini erklärt für die Seelsorgeeinheit Bühlertal, der auch Altschweier angehört, dass sich in zwölf Jahren von 70 Mitarbeiterinnen nur zwei beruflich umorientiert hätten. Er unterstreicht: "Es herrscht eine gute Arbeitsstimmung." Die Kirche sei ein guter Arbeitgeber. Martin Müller, Leiter der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Bühl, erinnert an die gesetzliche Verpflichtung der Kommunen, Kindertagesstätten zu betreiben. Die Kirchen leisteten diese Aufgabe freiwillig, als Zeichen gelebter Nächstenliebe - mit christlichem Weltbild, aber unabhängig von einer Kirchenzugehörigkeit der Kinder. In den vergangenen Jahren seien die Kosten explodiert: um 62 Prozent zwischen 2010 und 2016. "Unsere Belastung ist unverhältnismäßig höher", verdeutlicht Geißler und beziffert diese mit einem Anstieg um 136 Prozent, während die Stadt Bühl in dieser Zeitspanne lediglich zu 65 Prozent mehrbelastet worden sei. Seit fünf Jahren werde deshalb mit der Stadt um eine Erhöhung der Zuschüsse verhandelt. Ende 2017 sei ein offizieller Antrag auf eine 90-prozentige Defizitbeteiligung gestellt worden, wie sie in vielen Kommunen - auch in unmittelbarer Nachbarschaft - die Regel ist. Müller bewertet die nun vereinbarten 85 Prozent als Zwischenschritt. Über die 15 Prozent der eigene Kosten fürs Fachpersonal hinaus gehe die Entlohnung von Hausmeistern und Reinigungskräfte voll zulasten der Kirche, die zudem bei Investitionen zu 30 Prozent gefordert sei. Zehn der 13 Kindergärten Bühls sind katholisch, betrieben von sieben Kirchengemeinden, der Caritas und dem Kloster Maria Hilf. Deren Vertreter und Pfarrer Götz Häuser von der evangelischen Kirchengemeinde wollen nun den Dialog mit dem Gemeinderat suchen, um die Arbeit der Kindergärten vorstellen und den finanziellen Hintergrund schildern zu können.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben