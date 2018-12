Landkreis pachtet

Rastatt

Bäuerle bringt Haushalt ein Rastatt (sl) - Man könnte es ein vorgezogenes Abschiedsgeschenk des scheidenden Landrats Jürgen Bäuerle an die Kommunen nennen. Der Landkreis will die Kreisumlage 2019 senken, wie der Verwaltungschef bei der Einbringung des Haushalts ankündigte (Foto: av). » Weitersagen (sl) - Man könnte es ein vorgezogenes Abschiedsgeschenk des scheidenden Landrats Jürgen Bäuerle an die Kommunen nennen. Der Landkreis will die Kreisumlage 2019 senken, wie der Verwaltungschef bei der Einbringung des Haushalts ankündigte (Foto: av). » - Mehr

Pforzheim

Eine Busreise, drei Reifenplatzer Pforzheim (red) - Gleich drei Reifenplatzer auf einer einzigen Busreise musste eine 33-köpfige Reisegruppe aus dem Landkreis Heilbronn ertragen, wie die Polizei mitteilt. Die Gruppe war freitags von München nach Paris und montags zurück gependelt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Gleich drei Reifenplatzer auf einer einzigen Busreise musste eine 33-köpfige Reisegruppe aus dem Landkreis Heilbronn ertragen, wie die Polizei mitteilt. Die Gruppe war freitags von München nach Paris und montags zurück gependelt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Bislang wenig Grippe-Erkrankte Stuttgart (lsw) - In der Grippe-Saison sind in Baden-Württemberg bislang 121 Influenzaerkrankungen aufgetreten. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, ist die Zahl der Erkrankungen noch auf einem niedrigen Niveau. Die Zahl der Grippeerkrankungen in der Regel nach Silvester (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - In der Grippe-Saison sind in Baden-Württemberg bislang 121 Influenzaerkrankungen aufgetreten. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, ist die Zahl der Erkrankungen noch auf einem niedrigen Niveau. Die Zahl der Grippeerkrankungen in der Regel nach Silvester (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Hochhaus: Mietvertrag gelöst Rastatt (ema) - Der Landkreis Rastatt und die Parkresidenz Rastatt-Projekt GmbH haben sich auf eine Auflösung des Mietvertrags für das Hochhaus in der Plittersdorfer Straße in Rastatt zum Ende dieses Jahres verständigt. Zu Einzelheiten wollen sich beide Seiten nicht äußern (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Der Landkreis Rastatt und die Parkresidenz Rastatt-Projekt GmbH haben sich auf eine Auflösung des Mietvertrags für das Hochhaus in der Plittersdorfer Straße in Rastatt zum Ende dieses Jahres verständigt. Zu Einzelheiten wollen sich beide Seiten nicht äußern (Foto: ema). » - Mehr