Kartenmaterial als Zumutung empfunden

Rastatt



17-Jähriger droht mit Messer Rastatt (red) - Mit einem Messer hat ein 17-Jähriger am Donnerstag in der Schlossgalerie in Rastatt drei Gleichaltrige bedroht. Mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin aus. Bei seiner Flucht sprang der Jugendliche in die Murg. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt (Symbolfoto: dpa).