OB: "Das ist eine riesige Marktlücke"

Oberbürgermeister Hubert Schnurr, kraft Amtes in Spatenstichen und Baggerbissen bestens geübt, freute sich auf den Zugewinn von 33 Apartments und 59 Betten in der Stadt. Dabei seien Verwaltung und die nach Bauland nachfragenden Investoren eher zufällig auf das städtische Grundstück in der Fridolin-Stiegler-Straße gestoßen. Da für dieses Gebiet kein Bebauungsplan bestehe, sei das Vorhaben gemäß Paragraf 34 Baugesetzbuch behandelt und mit den Nachbarn abgestimmt worden.

An einer betriebswirtschaftlich auskömmlichen Auslastung hegt der OB keinerlei Zweifel: "Der Bedarf ist riesig, wir sind froh um jedes Bett", sagte er zum Gefallen der Investorenfamilie Baumann (Baden-Baden), die einst in Neuweier das Hotel "Traube" besaß. Aber auch nach dem Bezug könne die Nachfrage nach Aparthotel-Zimmern noch nicht gedeckt werden. "Das ist eine Marktlücke", wusste er zu berichten und hatte dabei vor allem die in Bühl ansässigen und global agierenden Betriebe als Interessenten im Visier.

Alexander Baumann als Sprecher der Bauherren-Familie ging auf das Konzept ein, das hinter dem Projekt stecke: "Im Hotel zu Hause" als "bezahlbare Symbiose aus Komfort und Flexibilität". Die 33 Gästesuiten mit Größen zwischen 25 und 30 Quadratmetern verfügen über Kitchenette, Bad, einen Arbeitsplatz, eine Couch- beziehungsweise Leseecke sowie modernste IT-Technik. Dienstleistungen wie Reinigung, Frühstück oder Wäscheservice können optional zugebucht werden. Die Zimmerpreise für Individualgäste sollen sich am Markt orientieren beziehungsweise werden mit den Unternehmen der Region ausgehandelt.

Das Herz des Aparthotels schlägt im vierten Stock: mit einer "Sky-Lounge", wie Hubert Schnurr schon mal schwärmte - "mit bester Aussicht auf unsere Stadt und den Schwarzwald".

Es soll das "Wohnzimmer für alle Hotelgäste werden - mit vielen Glaselementen für eine tolle Sicht und einer kleinen Bar", ergänzte Baumann.

Heidi Weber-Mühleck als Generalunternehmerin sprach von einigen Umwegen, die vor dem Spatenstich noch zu nehmen gewesen seien. Die ökologische Bauweise in Holzständertechnik garantiere ein "angenehmes Wohngefühl". Nach der Firmengründung von Weber-Haus 1960 in Linx sei vier Jahre später in Altglashütten das erste Hotel in Fertighaustechnik entstanden. In Bühl wolle man einen weiteren Meilenstein mit Alleinstellungsmerkmal setzen. Als Bezugstermin gilt das Spätjahr 2019.