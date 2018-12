'So passend ist das sehr selten'

Stuttgart

Schreiben, rechnen, lesen Stuttgart (lsw) - Nur jedem siebten Absolventen von Haupt- und Werkrealschulen gelingt der Einstieg in eine Ausbildung. Das soll sich laut Kultusministerin Eisenmann verbessern. Schulen sollen dafür den Fokus verstärkt auf die Vermittlung von Basiskompetenzen legen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Nur jedem siebten Absolventen von Haupt- und Werkrealschulen gelingt der Einstieg in eine Ausbildung. Das soll sich laut Kultusministerin Eisenmann verbessern. Schulen sollen dafür den Fokus verstärkt auf die Vermittlung von Basiskompetenzen legen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Bessere Berufsorientierung Stuttgart (lsw) - Jugendliche sollen möglichst frühzeitig erkennen, was sie wollen und was sie können: Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will deshalb die berufliche Orientierung an den Haupt- und Werkrealschulen stärken. Es soll z.B. verstärkt Praktika geben (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Jugendliche sollen möglichst frühzeitig erkennen, was sie wollen und was sie können: Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will deshalb die berufliche Orientierung an den Haupt- und Werkrealschulen stärken. Es soll z.B. verstärkt Praktika geben (Foto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Lehrer sollen Überstunden machen Stuttgart (lsw) - Wegen des Lehrermangels will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) Lehrer in Baden-Württemberg dazu bringen, Überstunden zu machen. Entweder sollen die Stunden sofort bezahlt oder in späteren Jahren zeitlich ausgeglichen werden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Wegen des Lehrermangels will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) Lehrer in Baden-Württemberg dazu bringen, Überstunden zu machen. Entweder sollen die Stunden sofort bezahlt oder in späteren Jahren zeitlich ausgeglichen werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Weisenbach

Einsatz für die Werkrealsschule Weisenbach (mm) - Rektor Oliver Hintzen von der Johann-Belzer-Werkrealschule kämpft für deren Erhalt. Für das kommende Schuljahr gilt es, 16 Anmeldungen zu erhalten, um den Bestand zu gewährleisten. Ein Antrag läuft, auch mit zehn Schülern starten zu können (Foto: Mack). » Weitersagen (mm) - Rektor Oliver Hintzen von der Johann-Belzer-Werkrealschule kämpft für deren Erhalt. Für das kommende Schuljahr gilt es, 16 Anmeldungen zu erhalten, um den Bestand zu gewährleisten. Ein Antrag läuft, auch mit zehn Schülern starten zu können (Foto: Mack). » - Mehr