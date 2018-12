Gedämpfte Stimmung zum Fest

Durmersheim

Bäckerei schließt Durmersheim (HH) - Die Bäckerei Maier in Durmersheim ist an Heiligabend letztmals geöffnet. Ein Mangel an Kundschaft war es nicht, der zur Å chließung führt. Trotz intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, Bäcker zu finden, heißt es auf einem Plakat am Eingang (Foto: HH).

Baden-Baden

Traditionsgeschäft schließt Baden-Baden (co) - Zum Jahresende schließen Christa Elwert-Willwersch und Egon Willwersch (Foto: co) ihren Laden in der Lichtentalerstraße 40. Damit verliert die Stadt ein Traditionsgeschäft, das 1949 als Buchbinderei und Fachbetrieb gegründet worden war.

Baden-Baden

Ehrhoff hofft auf Auszeichnung Baden-Baden (red) - Es war das erfolgreichste Jahr für das Eishockey-Nationalteam mit Olympia-Silber in Südkorea. Führungsspieler war dabei Verteidiger Christian Ehrhoff (Foto: dpa). Er hofft mit seinen Kollegen bei der Wahl "Sportler des Jahres" am Sonntag im Kurhaus auf den Titel.