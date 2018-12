Ökologische und leckere Tradition

Bühl

Badestelle in Weitenung ab Mai Bühl (jo) - Der nächste Sommer kann kommen. Mit der Einrichtung einer Badestelle am Baggersee Weitenung befasst sich der Bühler Gemeinderat nächste Woche. Der Ortschaftsrat Weitenung gab jetzt eine einstimmige Beschlussempfehlung ab, das Projekt umzusetzen (Foto: wiwa). » Weitersagen

Karlsruhe

Weihnachtsfeiern mit Hindernissen Karlsruhe (red) - Tempo und zündende Pointen zuhauf gibt es in der Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" am Kammertheater Karlsruhe. Bis 27. Dezember steht das turbulente Familienstück von Gilles Dyrek, in dem alle sechs Darsteller Doppelrollen haben, auf dem Spielplan (Foto: Jentzsch). » Weitersagen

Bühlertal

Kleidung und Schuhe verteilt Bühlertal (red) - Ilse Kohler von der Marokkohilfe Bühlertal war mit einer Gruppe von zwölf Personen Ende November erneut in Marokko unterwegs. Im Vorfeld schickte sie mit einem Spediteur 300 Kilogramm warme und gut erhaltene Winterkleidung und Schuhe nach Agadir (Foto: pr). » Weitersagen

Rastatt

Advent im Rastatter Schloss Rastatt (red) - Die Schlossweihnacht im Hof von Schloss Rastatt startet heute - und pünktlich zu dem Termin schaut um 17 Uhr der Nikolaus mit einer ganzen Schar seiner Helfer vorbei. Am Freitag und Sonntag finden im Schloss weihnachtliche Führungen statt (Foto: av). » Weitersagen