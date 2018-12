Kleine Backkünstler verarbeiten täglich 70 Kilo Teig

Elchesheim

"Eintracht" verstummt Elchesheim-Illingen (HH) - Bei der Jahreshauptversammlung ist die im Januar dieses Jahres angekündigte Auflösung des Gesangvereins "Eintracht" Elchesheim-Illingen nun förmlich beschlossen worden. Der Fortbestand des Vereins sei am "Mangel an Aktiven" gescheitert (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Bei der Jahreshauptversammlung ist die im Januar dieses Jahres angekündigte Auflösung des Gesangvereins "Eintracht" Elchesheim-Illingen nun förmlich beschlossen worden. Der Fortbestand des Vereins sei am "Mangel an Aktiven" gescheitert (Foto: HH). » - Mehr

Gaggenau

Poller-Prozess vor dem Landgericht Gaggenau (tom) - Im Februar steht der Stadt eine Verhandlung vor dem Landgericht in Baden-Baden ins Haus: Die Poller am Bahnhofsplatz funktionieren nicht zuverlässig, argumentiert der Inhaber eines nahegelegenen Restaurants. Den Schaden müsse die Stadt begleichen (Foto: av/Senger). » Weitersagen (tom) - Im Februar steht der Stadt eine Verhandlung vor dem Landgericht in Baden-Baden ins Haus: Die Poller am Bahnhofsplatz funktionieren nicht zuverlässig, argumentiert der Inhaber eines nahegelegenen Restaurants. Den Schaden müsse die Stadt begleichen (Foto: av/Senger). » - Mehr

Baden-Baden

Derbyzeit in der dritten Liga Baden-Baden (moe) - Am heutigen Freitag ist Derbyzeit in der dritten Handball-Bundesliga: Der TVS Baden-Baden (Foto: toto) gastiert beim Mitaufsteiger TV Willstätt und will im 17. Spiel in der neuen Klasse endlich den zweiten Sieg einfahren. Der erste Erfolg gelang ausgerechnet im Hinspiel. » Weitersagen (moe) - Am heutigen Freitag ist Derbyzeit in der dritten Handball-Bundesliga: Der TVS Baden-Baden (Foto: toto) gastiert beim Mitaufsteiger TV Willstätt und will im 17. Spiel in der neuen Klasse endlich den zweiten Sieg einfahren. Der erste Erfolg gelang ausgerechnet im Hinspiel. » - Mehr

Karlsruhe

Weihnachtsfeiern mit Hindernissen Karlsruhe (red) - Tempo und zündende Pointen zuhauf gibt es in der Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" am Kammertheater Karlsruhe. Bis 27. Dezember steht das turbulente Familienstück von Gilles Dyrek, in dem alle sechs Darsteller Doppelrollen haben, auf dem Spielplan (Foto: Jentzsch). » Weitersagen (red) - Tempo und zündende Pointen zuhauf gibt es in der Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" am Kammertheater Karlsruhe. Bis 27. Dezember steht das turbulente Familienstück von Gilles Dyrek, in dem alle sechs Darsteller Doppelrollen haben, auf dem Spielplan (Foto: Jentzsch). » - Mehr