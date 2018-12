Springbrunnen der guten Laune Bühl (urs) - Patrick Lindner ist ein Star zum Anfassen: Er schüttelt Hände, lässt sich in den Arm nehmen, stellt sich für Fotos zur Verfügung, hält Smalltalk und signiert unentwegt Autogrammkarten. Dabei strahlt er, macht Witzchen und schaut jedem direkt in die Augen. Er freut sich über zahlreiche kleine Geschenke der Fans wie selbst gebackene Weihnachtsplätzchen. Kurzum: Er ist ein echter Strahlemann.



Für seine Publikumsnähe und seine Unbekümmertheit lieben ihn seine Fans, die (fast) alle die Alterskategorie 60 plus erreicht haben. Am Freitagabend hat der Schlagerstar mit seinem Programm "Weihnachtsträume" ins Bürgerhaus Neuer Markt eingeladen. Nach Bühl mitgereist sind "Die Geschwister Niederbacher" und die "Stimmen der Berge". Die bekannten Volksmusiker entführen die Besucher mit ihren stimmungsvollen Weihnachtsliedern und bekannten Schlagern in eine unbeschwerte träumerische Welt, die vor Liebe, Glück und Hoffnung geradezu überbordet. Weiße leuchtende Tannenbäume, einige Schirmlampen und chargierendes Licht, mehr braucht Patrick Lindner erst einmal nicht, um begeistert auf der Bühne empfangen zu werden. Der Sänger, der inzwischen seit 30 Jahren auf der Bühne steht, wurde 1989 beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt. Der große Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. So erhielt der gelernte Koch 1991 den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik. Als Schauspieler heuerte er auf dem "Traumschiff" an oder wirkte bei der "SOKO 5113" ,mit. Patrick Lindner ist ein echter Springbrunnen an guter Laune. Wenn er auf der Bühne steht, wird mitgesungen, mitgeklatscht und etwas verhalten mitgeschunkelt. "Auch ich bin schon ein wenig angegraut", schmunzelt Lindner. Der Sänger ist auch ein charmanter Plauderer, der sich theatralisch und mit großen Gesten auf der Bühne immer neu erfindet - gerne auch ein wenig zu schwülstig und aufgesetzt, aber dem Publikum gefällt's, und das ist die Hauptsache. Singen kann er zweifelsohne und stellt dabei die "Geschwister Niederbacher" aus Südtirol (Manfred am Akkordeon, Christina und Angelika, beide Gesang, sowie Andrea, Gesang und Gitarre) mit ihrer Stubenmusik ein wenig in den Schatten. Die "Boygroup der Volksmusik", die "Stimmen der Berge", fünf hochkarätige Solisten, sind allerdings ein echter Höhepunkt. Die Tenöre Benjamin Grund, Matthias Müller, Thomas A. Gruber, Bass Stefan Hofmeister und Bariton Daniel Hinterberger, allesamt ehemalige "Regensburger Domspatzen", haben das Singen von der Pike auf gelernt. Ihre Lieder sind ein echter Hörgenuss. Ihre stimmlichen Qualitäten entfalten die Fünf so richtig a cappella. Im zweiten Teil der Show stehen Weihnachtslieder auf dem Programm. Ihr "Stille Nacht" wird nicht nur mitgesungen, sondern treibt so manchem Besucher fast die Tränen in die Augen. Weiter geht es mit alten Weihnachtsklassikern, die nahezu jeder kennt und die sich textsicher mitsingen lassen. Doch der Star des Abends ist natürlich Patrick Lindner. "Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht", meint er strahlend, "aber die Zeit rast nur so dahin und jetzt ist in wenigen Tagen schon wieder Weihnachten." Natürlich kann ihm da keiner widersprechen. So sind alle Besucher nach so vielen großen Emotionen perfekt auf die kommenden Festtage eingestimmt. Zum Abschied ertönt Glockengeläut.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben