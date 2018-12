Kleine Backkünstler verarbeiten täglich 70 Kilo Teig

Über 1 000 Kinder waren es in den vergangenen Jahren durchschnittlich. Vor allem Schulen und Kindergärten nutzen die Möglichkeit, mit Gruppen in der Vorweihnachtszeit einen "Backkurs" zu buchen. Für sie sind die Vormittage reserviert. Auch mittags haben die Mitarbeiter und Helfer in dem gemütlichen Backzelt alle Hände voll zu tun.

Rund 70 Kilogramm Mürbeteig werden täglich von dem Team mit der "Ausrollmaschine" zu einer dünnen Teigplatte gewalzt. Für die kleinen Backkünstler steht alles bereit: Ausstecher, Eigelb zum Bepinseln und, ganz wichtig, das "Streumaterial". Auch Devina geizt nicht mit Hagelzucker. "Das schmeckt nachher dann ganz süß", freut sie sich schon auf den selbstgebackenen Genuss. Maxi dagegen findet auch den rohen Teig lecker, von dem er immer mal wieder stibitzt. Er und sein Kumpel greifen am liebsten nach den großen Ausstechern. "Das gibt Riesenkekse", verkünden sie stolz. Gut 500 Gramm Teig kann jedes Kind nach Belieben ausstechen und mit Zuckerstreusel, Krokant oder Mandelsplitter verfeinern. Die meisten Kinder sind regelrechte Kekskünstler, die ganz genaue Vorstellungen davon haben, wie ihre Plätzchen aussehen sollen. Viele kommen jedes Jahr, "weil es so viel Spaß macht". Auch den Helfern macht es Freude, erzählt Margit Hübinger. Die ehemalige Sozialarbeiterin im Vorruhestand, backt ohnehin gern und hat sich von dem Aufruf von "Peters gute Backstube" angesprochen gefühlt. "Es ist eine interessante Tätigkeit", resümiert sie den Eindruck der ersten Tage. Während die Plätzchen gut acht Minuten im Ofen backen, tauchen die Kinder den Pinsel in Kuvertüre, um ihre Dambedeis großzügig mit Schokolade zu überziehen.

Ein bisschen ist die Weihnachtsbäckerei auch ein Rollentausch. Denn während die Kinder Sterne, Herzen, Monde oder auch Schafe ausstechen, können die Eltern im angegliederten Cafébereich zuschauen und sich verwöhnen lassen. Mit etwas Glück dürfen sie am Abend auch aus der großen Keksschachtel ihrer Kinder naschen. Die Weihnachtsbäckerei ist noch bis zum 20. Dezember am Wochenende von 11 bis 18 Uhr sowie an den Werktagen von 14 bis 18 Uhr für alle Kinder geöffnet.