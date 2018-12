"Das wird ziemlich spannend"

Von Joachim Eiermann



Bühl - Ralf Dujmovits und Nancy Hanson sind wieder am Packen. Der Bühler Extrembergsteiger und seine kanadische Partnerin hatten sich im Sommer im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln bei künstlich verknapptem Sauerstoff auf fiktive Gipfel gequält. Jetzt haben sie wieder echte Felsen im Blick. Genauer gesagt bizarre Steilwände einer zerklüfteten Meeresküste in der Antarktis.



"Das wird ziemlich spannend. Von den Bergen dort ist nur wenig bekannt", freut sich Dujmovits auf einen Flecken Erde, der Neuland für beide ist. Fünfmal weilte der Bühler bereits in anderen Regionen des Südpols. Darunter waren vier Expeditionen zum fast 4 900 Meter hohen Mount Vinson, höchster Berg des Eiskontinents. Nunmehr führt die Reise zur Gegend am Kap Renard, einer markanten Landspitze auf der südamerikanischen Seite der Antarktis. "Das ist ein Bereich, in dem noch jede Menge tierisches Leben stattfindet". So erwartet Dujmovits, auf Pinguine, Seerobben und Seeelefanten zu treffen. Die Gipfel, auf die es beide abgesehen haben, tragen Bezeichnungen wie Una's Peaks, Cloos North oder Mount Wandel auf Booth Island. Diese sind mit rund tausend Metern nicht sonderlich hoch, aber steil und anspruchsvoll. "Wir haben auch ein paar Berge ausgesucht, von denen keine Besteigungen bekannt sind", schildern beide. Jedoch werde sich nur ein Teil davon in Ein- oder Zweitagesausflügen realisieren lassen, schätzen sie die Situation ein. Vielerorts werde eine Anlandung per Gummiboot aufgrund der Topographie nicht möglich sein. Als "Basislager" dient die 17 Meter lange Jacht einer australischen Skipperin. Mit auf den Weg macht sich auch eine internationale Gruppe, hauptsächlich Australier, die jedoch ein anderes Ziel an der Küste verfolgt. Die sechs Abenteurer wollen eine dortige, auf etwa 2 000 Meter gelegene Hochebene durchqueren: 150 Kilometer Strecke in voraussichtlich drei Wochen bei minus 20 Grad. "Unsere Aufgabe ist es, ihnen beim Raufkommen zu helfen." Gleiches gilt für den ebenso diffizilen Abstieg durch die stark zerklüfteten Bergflanken. Für diesen Job wurde Dujmovits als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer engagiert. Im Gegenzug profitieren er und seine Partnerin von der Möglichkeit, auf diese Weise günstig in die Eiswelt reisen zu können. Dreieinhalb Tage dauert die Überfahrt auf der Drakepassage von Feuerland bis zur Antarktis, entsprechenden Wind vorausgesetzt. Während die Gruppe die Eiswüste auf dem Hochplateau durchkreuzt, finden die Bühler Gelegenheit, ihre Solotouren am Rand der Küste zu unternehmen. "Wenn alles gut läuft, haben wir drei Wochen Zeit für uns." Während Nancy Hansen in den vergangenen Wochen im Internet nach möglichen Kletterrouten recherchierte, kümmerte sich Ralf Dujmovits um die umfangreiche Ausrüstung an Bekleidung und Material. Auf etwa 45 Kilogramm dürfte sich das Gepäck pro Person summieren, weshalb auch Schlitten eingesetzt werden, schildert der Bühler. Hinzu kommt noch die Verpflegung, die in Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, vor dem Übersetzen eingekauft werde. Seit Wochen bereiten sich beide intensiv für den Trip vor: ein Tag Klettern (zuletzt indoor) im Wechsel mit einem Tag Ausdauertraining mit Mountainbiken und Laufen. Kürzlich genossen beide einen spätsommerlichen Herbst in Griechenland. Sie hielten sich an den Felssäulen der Meteora-Klöster im Norden des Landes sowie in Hellas Süden am Peloponnes fit. Abflug ist am Sonntag, in Buenos Aires wird das Paar Heiligabend verbringen. Ein besonderes Erlebnis, feiern doch die Argentinier Weihnachten auf ganz andere Art. Dujmovits: "Da wird Tango in den Straßen getanzt." Schließlich ist dort jetzt Hochsommer.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben