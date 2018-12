Mehr als eine Million Euro veranschlagt









Bereits im Jahr 2014 wurden an einigen Stellen in den oberen Wandbereichen sowie an den Gewölben der Seitenschiffe ausgeprägte Schäden an Putz und Malschichten beobachtet. Die Voruntersuchungen hatten ergeben, dass aufgrund der konstruktiv ungünstig auf der Mauerkrone angeordneten und überforderten Regenrinnen größere Mengen an Wasser in die Mauerkrone eingedrungen waren. Dies hat die Wände von oben her durchfeuchtet und zu Schäden an den Malereien in den Gewölben der Seitenschiffe und den Fensterlaibungen geführt.

Bauschädliche Salze, die mit Hilfe des von oben eingedrungenen Regenwassers über das Porensystem in die Malschichten transportiert worden sind, wurden ebenfalls festgestellt.

Notdürftig wurden nach der Schadensfeststellung zunächst die Schäden an der Mauerkrone an der im Jahr 1913 fertiggestellten eindrucksvollen Jugendstilkirche mit Hilfe eines Krans ausgebessert. Ende 2016 wurde das ganzheitliche Schadensbild in einer Baudokumentation zusammengefasst, teilt der Stiftungsrat mit.

Oberste Priorität hat zunächst eine dauerhafte Abdichtung der Mauerkrone, die nur durch eine Neukonstruktion aller Blechteile erreicht werden kann. Dazu muss die Kirche mit einem Gerüst versehen werden. Im Zuge dessen sollen gleichzeitig die teilweise dringend empfohlenen Maßnahmen wie Dachneueindeckung, Holzschutzbehandlung, Taubenschutz und Blitzschutzerneuerung vorgenommen werden. Die Instandsetzung der Außenwandverfugung wird zur Reduzierung der Feuchtebelastung des Mauerwerks nahegelegt, zitiert der Stiftungsrat weiter aus dem Gutachten. Die auf der Baudokumentation basierende Kalkulation des Architekten veranschlagt für diese Maßnahmen Kosten in Höhe von rund 460 000 Euro. Im Außenbereich ebenfalls dringend sanierungsbedürftig sei der rechte Treppenaufgang zur Kirche, dessen Renovierung bisher grob mit Kosten in Höhe von 150 000 Euro geschätzt wurde.

Die durch den Feuchtigkeitseintrag zu beseitigenden Schäden an den Innenwänden sowie weitere zum Teil dringend notwendig gewordene Maßnahmen werden nach der Kostenberechnung des beauftragten Architekten weitere rund 500 000 Euro an Kosten verursachen.

Hierin enthalten sind neben dem kostspieligen Auf- und Abbau des Gerüsts der dadurch zumindest teilweise notwendig werdende Aus- und Einbau der Kirchenbänke und der Einbau einer automatischen Fensterlüftung. Diese soll zur künftigen Verbesserung des Raumklimas und einer Reduzierung der Luftfeuchtigkeit beitragen.

Der durch die hohe Luftfeuchtigkeit stark beschädigte Antoniusaltar soll restauratorisch durch eine Holzschädlings- und SchimmelbefallBekämpfung instandgesetzt und auch die Orgel soll vom Schimmelbefall befreit werden. Finanzielle Rücklagen, die für die Sanierung verwendet werden könnten, sind nach Angaben des Stiftungsrats nur in geringem Maß vorhanden. Dies habe verschiedene Gründe, unter anderem die Verlustabdeckung des laufenden Betriebs des örtlichen Kindergartens.

Das erzbischöfliche Ordinariat wird die Seelsorgeeinheit Ottersweier Maria Linden mit einem Zuschuss sowie mit einem Darlehen zur Finanzierung eines Teils der Summe unterstützen. Schon jetzt ist absehbar, dass eine Bildung von mindestens zwei Bauabschnitten erforderlich sein wird, um Stück für Stück die notwendige Summe an Geldern aufzubringen.

Der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit sieht in der Sanierung des Bauwerks nicht nur den Erhalt eines Gotteshauses für die Gläubigen, sondern gleichzeitig auch die Sicherung eines für Neusatz und darüber hinaus bedeutenden Denkmals.