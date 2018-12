Zwei Rinder stehen unter besonderer Beobachtung

Gleichwohl: Der Einzelbefund im Lindendorf, entdeckt bei einer Routinekontrolle, führte zur Ausrufung eines landesweiten Sperrgebiets. Eine Vorsichtsmaßnahme, um ein Ausbreiten der Krankheit zur Seuche zu verhindern. Das Virus sei für Menschen ungefährlich, hatte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) vergangenen Mittwoch beteuert und dabei unterstrichen: "Fleisch und Milchprodukte können ohne Bedenken verzehrt werden."

Für den betroffenen Betrieb ist die Virusinfektion der beiden Tiere mit dem sogenannten Serotyp 8 (BTV-8) mit Auflagen verbunden. "Da darf 30 Tage lang kein Rind rein und keines raus", erklärt die Pressesprecherin. Für die Zeit danach gelten Handelsbeschränkungen. So dürfe eine Vermarktung des Viehs zunächst nur innerhalb Baden-Württembergs und im weiteren Restriktionsgebiet (Saarland sowie Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz) erfolgen.

Allen Haltern von Rindern, Schafen, Ziegen und anderen gefährdeten Tierarten werden von Behördenseite "Impfungen dringend empfohlen", um die Bestände vor dieser Krankheit zu schützen, die durch kleine, blutsaugende Mücken (Gnitze) übertragen wird. Das Land könne das Impfen nicht anordnen, so Kling. Als Anreize gebe es jedoch eine finanzielle Unterstützung. Der Inhaber des betroffenen Betriebs kündigte gegenüber dem BT an, seine Tiere künftig impfen zu lassen, was er bislang - wie die meisten Kollegen seiner Zunft - nicht für erforderlich erachtete.

Er vermutet, dass das Virus aus dem Elsass oder der Schweiz eingeschleppt wurde. Seit mehr als acht Jahren war in Deutschland die Blauzungenkrankheit nicht mehr aufgetreten. Abzüglich einer zweijährigen Karenzzeit galt die Republik seit sechs Jahren als offiziell seuchenfrei. Seit in Ottersweier aber ein oder zwei Stechmücken die Rinder vermutlich auf der Weide piksten, ist die Gefahr wieder da - so wie vor elf Jahren, als hierzulande mehrere Fälle aktenkundig wurden.

Im September 2007 war das Virus zunächst bei einem Schaf im Stadtkreis Baden-Baden festgestellt worden. Vier Tage später ergab ein Laborbefund, dass in der Bühler Region ein Rind den Erreger im Blut hatte. Für die damalige Veterinärin des Landkreises Rastatt kam die Entwicklung nicht überraschend, war doch in allen benachbarten Landkreisen die Blauzungenkrankheit bereits festgestellt worden. Bis zum folgenden Frühjahr hatte die Tierpharmazie einen Impfstoff ent wickelt.

Die Inkubationszeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit beträgt bei Rindern 15 bis 60 Tage. Im Winter hilft auch das Wetter im Kampf gegen das virale Risiko: Die übertragenden Stechmücken sind in der Kälte nicht aktiv.