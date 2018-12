"Ich hatte nie Friseurin werden wollen"

Ihre Mutter Nicole Dieringer-May, eine Frau vom Fach, hätte ihre Tochter früher lieber in der Rolle einer Stewardess gesehen, berichtet die junge Frau in ihrer Wohnung in Kappelwindeck. Ballerina habe die gebürtige Achernerin als kleines Mädchen werden wollen, im Stadtteil Önsbach hat sie in der Garde getanzt.

Nach dem Besuch eines Berufsinformationszentrums kam die damalige Achtklässlerin mit der festen Überzeugung nach Hause, Friseurin werden zu wollen. Ihre Mutter sei daraufhin "aus allen Wolken gefallen". Um ihr diesen Wunsch auszutreiben - so erzählt es May heute - habe ihre Mutter Oliver Bohn, den befreundeten Schulleiter des Ausbildungszentrums Amann und Bohn in Lörrach, angerufen, auf dem schon Dieringer-May selbst zur Friseurmeisterin reifte, um ihrer Tochter ein Praktikum zu vermitteln. Bohn sollte die junge Shirley dort "richtig hart ran nehmen".

Doch bekanntlich kam alles anders. May stellte sich während des Praktikums so geschickt an, dass Bohn ihre Mutter anrief und sie bat, ihre Tochter ebenfalls bei ihm die Ausbildung machen zu lassen. Seit diesem Praktikum, so erzählt es die in Renchen aufgewachsene Wahl-Bühlerin, habe sie bis zu ihrem Realschulabschluss 2009 in den Schulferien immer Praktika an der Privatschule für Friseure absolviert. Anschließend ging es für May nahtlos so weiter: Nach ihrem Umzug nach Lörrach machte sie bis 2012 ihre Ausbildung bei Amann und Bohn. Als Innungs- und Kammerbeste sowie zweite Landessiegerin hätte sich die Chance ergeben, als Dozentin bei Amann und Bohn anzufangen. Das wollte sie jedoch nicht, weil sie dabei den direkten Kundenkontakt zu sehr vermissen würde. Stattdessen zog es die ehrgeizige junge Frau nach Bühl zu Achim Dickgiesser. Dort arbeitete May, die in ihrer Freizeit gerne backt und liest, bis zum Beginn ihrer Meisterausbildung im August dieses Jahres. In Vollzeit, von Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, bereitete sie sich auf ihre Meisterprüfung vor, pendelte von August bis November von Bühl zu ihrer Ausbildungsstätte nach Lörrach und arbeitete zusätzlich sonntags bei Bosch am Band, um sich künftig den Traum vom eigenen Salon verwirklichen zu können. "Eine harte Zeit", wie die zielstrebige Bühlerin unterstreicht. Dass sich dieser Einsatz gelohnt hat, beweist die Auszeichnung als "Beste Jungmeisterin aus einem anderen Kammerbezirk", die ihr die Handwerkskammer Freiburg dieser Tage feierlich überreicht hat. Mit einem Notendurschnitt von 2,0 hat die Friseurin dieses Jahr die beste Prüfung im Kammerbezirk Freiburg abgelegt.

Einen Standort für den eigenen Salon habe sie bereits gefunden. Ihr Stiefvater Andreas Kleber, Inhaber des traditionsreichen Acherner Fachgeschäfts Papier Kleber, verkleinert sich, dabei werden Räumlichkeiten für ihren Salon frei. Dieser soll "hochwertig" werden und Jung und Alt sowie Männer und Frauen gleichermaßen ansprechen. Wenn es nach ihr geht, heißt der Salon, den sie ab April gemeinsam mit ihrer Mutter leiten will, angelehnt an Boney M. "Pony M." Da, so verrät sie lachend, müsse ihre Mutter aber erst noch zustimmen.

Bevor sich May selbstständig macht, nimmt sie sich noch eine Auszeit und bereist Bali und Singapur. Der erste eigene Salon sei für Mutter und Tochter kein "Stop" betont die 26-Jährige, die 2019 eine Ausbildung zum Make-up-Artist anfangen möchte, sondern der nächste Schritt. Für die Zukunft wünscht sich die motivierte Frau, parallel zum eigenen Laden, als Coach auch Seminare geben zu können. "Das wäre das Maximale, dann wäre ich überglücklich", betont May und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Man darf also gespannt sein, wie das nächste Kapitel lautet, das in ihren Ordner kommt.