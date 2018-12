Ein Rückzugsort inmitten von Müll

Bühl/Bogota (red) - Halb fertige Häuser, unbefestigte Straßen, herumliegender Müll, streunende Hunde und Tausende von Fliegen - so sieht es aus in El Mochuelo, einem Stadtteil der kolumbianischen Hauptstadt Bogota, am Rand einer riesigen Müllhalde. Kindern, die auf der Mülldeponie nach Verwertbarem suchen, will der Bühler Verein Pro Gamines helfen. "Eine Familie und ein paar Freunde haben dort ein Haus gemietet und versorgen arme Kinder täglich mit einem Mittagessen", berichtet Günther Heinzel, der den Verein zusammen mit seiner Frau Klara vor 21 Jahren gegründet hat. Das frisch in Blau gestrichene Haus der Freunde von Pro Gamines biete den Kindern von Mochuelo nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch Schutz und Aufmerksamkeit. Eine von der Gemeinde bezahlte Sozialarbeiterin spielt mit den Kindern und versucht, ihnen Sozialkompetenzen zu vermitteln. Man sitzt auf dem Boden, Tische und Stühle gibt es nicht. Dafür aber eine kleine Bibliothek mit vielleicht 200 Büchern. Denn nur mit Hilfe von Bildung kann laut Pro Gamines den Kindern der Schritt aus der Armut gelingen. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest dürfen sich 80 Kinder, die dort regelmäßig betreut werden, über einen neuen, weinroten Trainingsanzug freuen, der in einer kleinen Schneiderei im Dorf San Antonio genäht wurde. Mark Heinzel, Vorsitzender von Pro Gamines, hat sie vor kurzem selbst überreicht. Schätzungsweise 1 000 Menschen leben in El Mochuelo, unter "unbeschreiblichen Bedingungen", weiß Günther Heinzel, der den Ort schon zweimal aufgesucht hat. Die einzige Straße endet an einer Müllhalde, die Heerscharen von Fliegen anzieht. Die Fliegen kommen laut Heinzel auch in die Küchen und Bäder der Menschen, setzen sich aufs Essen und plagen so die Anwohner. Die Stadt verteile Teller, an denen die Fliegen klebenbleiben, doch das sei keine Lösung, schreibt Pro Gambines. Etwa acht Millionen Menschen leben in Bogota. Es gibt mehrere Mülldeponien, auf denen der Abfall unsortiert landet. Das Tal hinter El Mochuelo wurde bereits rund 300 Meter hoch mit Müll aufgefüllt. "Viele Kinder dort suchen jeden Tag auf der Mülldeponie nach Kartons, Plastik und Metall, um ein wenig Geld zu verdienen", berichtet Heinzel. Die Eltern haben meist kein Geld, um ihre Kinder in die Schule zu schicken, da sie weder die Schuluniform noch die notwendigen Unterrichtsmaterialien bezahlen können. Selbst wenn sie Arbeit haben, reiche bei einem Mindestlohn von 7,50 Euro pro Tag das Einkommen nicht aus. "Aber auch den Mindestlohn bekommen die meisten nicht, denn wenn man in Not ist, arbeitet man für das Geld, das man bekommt", hat Günther Heinzel erfahren.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Schönster Platz zum Verweilen Baden-Baden (red) - Seit 30 Jahren besucht Desire von Drabich-Wächter täglich die Stadtbibliothek in Baden-Baden. Den Schülerinnen Anna Niessen, Lisa Uhl und Caroline Knopf hat sie erzählt, was sie an der Einrichtung schätzt und warum sie dorthin geht (Archivfoto: hez). » Weitersagen (red) - Seit 30 Jahren besucht Desire von Drabich-Wächter täglich die Stadtbibliothek in Baden-Baden. Den Schülerinnen Anna Niessen, Lisa Uhl und Caroline Knopf hat sie erzählt, was sie an der Einrichtung schätzt und warum sie dorthin geht (Archivfoto: hez). » - Mehr