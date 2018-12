'Enorme Herausforderung'

Rastatt

TTF-Männer sind Herbstmeister Rastatt (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer errang die Mannschaft der TTF Rastatt mit 18:2 Punkten den inoffiziellen Titel der Herbstmeisterschaft. Aufsteiger TV Bühl belegt in der Frauen-Verbandsliga mit 6:10 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz (Foto: fuv).

Bühl / Bogota

Ein Rückzugsort inmitten von Müll Bühl/Bogota (red) - In El Mochuelo, einem Stadtteil der kolumbianischen Hauptstadt Bogota, befindet sich mitten in einem Wohngebiet eine riesige Müllhalde. Der Bühler Verein Pro Gamines möchte den Kindern vor Ort einen Rückzugsort zum Lernen und Spielen schaffen (Foto: privat).

Bühl

"Diamantene" im Hänferdorf Bühl (hes) - Anni und Willi Berdon aus Bühl feiern am 20. Dezember das Fest der Diamantenen Hochzeit. Der "Hänferdorf-Bürgermeister" und seine Frau haben zusammen mit der Gemeinschaft "Alt-Hänferdorf" viele kreative Akzente für das Leben in ihrem Viertel gesetzt (Foto: hes).

Bühl

Kammersiegerin kommt aus Bühl Bühl (marv) - Die beste Friseurmeisterin der Handwerkskammer Freiburg wohnt in Bühl. Im kommenden Jahr möchte sich Shirley May (Foto: Lauser) selbstständig machen und einen Friseursalon eröffnen. "Ich hatte nie Friseurin werden wollen", verrät die 26-Jährige im BT-Gespräch.