Magische Momente auf kleiner Bühne









Nachdem in der Startphase nur vereinzelt Konzerte über die Bühne gegangen waren, nahm deren Zahl stetig zu. Immer mehr Musiker wollten im Blumendorf auftreten. Das Akustik-Rock-Duo Schmid & Ritter aus Karlsruhe hat jeden Monat ein Gastspiel und bringt stets musikalische Gäste mit. Ab 2019 soll nun jeden Mittwoch und Donnerstag Livemusikgeboten werden.

Zum Jahresabschluss fanden sich neun Bands, Duos oder Solisten ein, um als "The Linde Allstars" für magische Momente zu sorgen. Der Abend sollte aber neben einem abwechslungsreichen Musikprogramm noch mehr bieten. Die Künstler verzichteten auf die im herumgehenden Hut gesammelte "Gage". Das Geld wird stattdessen für einen guten Zweck gespendet. Das kam so: Unter den Stammgästen befindet sich ein Elternpaar, das seinen kleinen Sohn durch die Krebserkrankung Neuroblastom verloren hat. Bei dieser Krankheit wird lange Zeit unbemerkt das autonome Nervensystem angegriffen. Wenn die Symptome erkannt werden, ist es meistens zu spät. Obwohl das Neuroblastom der am längsten bekannte Kinderkrebs ist, reicht die öffentliche Förderung der Blastom-Forschung in den Universitäts-Kinderkliniken Köln, Greifswald und Heidelberg nicht aus, um betroffenen Kindern eine höhere Lebenserwartung zu ermöglichen. Um hier zu helfen, wurde in Baden-Baden die Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung gegründet. Die Organisation wird den Erlös des Abends erhalten.

Zum Musikprogramm beigetragen haben: Schmid & Ritter, Heeg & Spleth, Irion, der Dear Miss Singing Club ("Mein lieber Frau Gesangverein"), Agnes & Joachim, nochmals Schmid & Ritter mit Norbert Moritz an der Posaune, Daniel Berger, In Pedro sowie das Duo Peter (Teichmann) & Klaus (Hofsäss).

Nach dem akustischen Start mit den beiden "Vollgas"-Musikern Axel Schmid und Jochen Ritter führte das Programm durch eine abwechslungsreiche Musiklandschaft: von Rock und gelegentlichen Balladen über eigene oder bekannten Songs mit deutschen Texten, Blues mit einer tollen Frauenstimme sowie Singer-Songwriterstücken mit Gitarre bis zum Jazz-Solo auf der Posaune reichte das Spektrum - dieser Abend hatte es in sich.

Wie fast immer bei den Konzerten in Wohnzimmeratmosphäre sprang der Funke sehr schnell über. Bis zur finalen Jamsession fast aller Musiker entwickelte sich im Lauf des Abends eine großartige, überschwängliche Stimmung. Bei Songs wie "Hang on Sloopy" oder "Message in a Bottle" verbreitete sich diese bis in die hintersten Winkel der Kneipe. Da wurde laut mitgesungen oder sich zumindest rhythmisch bewegt. Selbst die sonst oft am anderen Ende der langen Theke stehenden "heimlichen Zuhörer und Beobachter" ließen sich mitreißen.

Entsprechend gut fiel die Spendenquote aus. Insgesamt landeten 880 Euro im Hut. Der Betrag wurden von den Wirtsleuten Nadine und Tobi auf 1000 Euro erhöht und soll im Frühjahr der Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung überreicht werden.