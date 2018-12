Mehr Sicherheit für die Schüler

Stuttgart / Rheinmünster

Terroristischer Hintergrund? Stuttgart/Rheinmünster(lsw/red) - Die Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen könnten einen terroristischen Hintergrund haben. Nach den Hinweisen waren auch die Sicherheitsvorkehrungen am Baden Airport verschärft worden. Reisende sollten mehr Zeit einplanen (Foto: Vetter). » Weitersagen (lsw/red) - Die Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen könnten einen terroristischen Hintergrund haben. Nach den Hinweisen waren auch die Sicherheitsvorkehrungen am Baden Airport verschärft worden. Reisende sollten mehr Zeit einplanen (Foto: Vetter). » - Mehr

Baden-Baden

Brand in Reisebüro Baden-Baden (red) - Ein technischer Defekt hat vermutlich einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Baden-Baden ausgelöst. Die Feuerwehr war Mittwochnacht mit zahlreichen Kräften vor Ort. Das in dem Haus untergebrachte Reisebüro muss vorerst geschlossen bleiben (Foto: bewa). » Weitersagen (red) - Ein technischer Defekt hat vermutlich einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Baden-Baden ausgelöst. Die Feuerwehr war Mittwochnacht mit zahlreichen Kräften vor Ort. Das in dem Haus untergebrachte Reisebüro muss vorerst geschlossen bleiben (Foto: bewa). » - Mehr

Scheskasgan

"Astro-Alex" zurück auf der Erde Scheskasgan (dpa) - Nach fast 200 Tagen im All ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst (dpa-Foto) mit zwei weiteren Raumfahrern wieder sicher auf der Erde gelandet. Seine Sojus-Raumkapsel schlug am Donnerstag gegen 6 Uhr (MEZ) planmäßig in Zentralasien auf. » Weitersagen (dpa) - Nach fast 200 Tagen im All ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst (dpa-Foto) mit zwei weiteren Raumfahrern wieder sicher auf der Erde gelandet. Seine Sojus-Raumkapsel schlug am Donnerstag gegen 6 Uhr (MEZ) planmäßig in Zentralasien auf. » - Mehr