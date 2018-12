Nochmals warm ums Herz

(cn) - Der letzte musikalische Programmpunkt auf der diesjährigen Adventsmarktbühne lockte noch einmal viele Besucher an. Die Alex-Kunz-Band brachte nicht nur erträgliche Außentemperaturen auf den Kirchplatz mit, sondern auch eine große Packung Livemusik.

Mit Pop sowie Rockballaden in englischer und deutscher Sprache begeisterten die vier Jungs vor allem das Ü-30-Publikum. E-Gitarre, E-Bass, eine Akustik-Gitarre und ein allzeit aufgeweckter Schlagzeuger - mit dieser Besetzung besitzt die Alex-Kunz-Band die idealen Voraussetzungen für erstklassige Musik. Es brauchte gerade mal einen Titel, bis die Band mit Amy Mc Donalds Hit "This is the Life" das Publikum in ihren Bann zog. Vorbeischlendernde Passanten blieben spontan stehen und fingen an im Takt zu wippen. Innerhalb kurzer Zeit wurde den Gästen ob des treibenden Beats warm ums Herz.

Die Alex-Kunz-Band bewies aber auch, dass sie die ruhigeren Songs aus den 1960er Jahren stilistisch bestens beherrscht. "What a day for a daydream" von "The Lovin' Spoonful" erklang lässig. Ein weiterer Klassiker aus dem Reich der sanften, melodischen Sehnsüchte der 1970er Jahre wurde mit Cat Stevens' "Morning has broken" dargeboten.

Ein Ausflug in die Popwelt der 1990er Jahre erfolgte mit dem effektvoll akustisch inszenierten Song "Losing my Religion" von REM. Ein großartiges Wiederhören gab es mit dem schnoddrigen Udo Lindenberg und der unverwechselbaren Rock-Ballade "Cello". Beim Publikum kam das Hit-Potpourri gut an. Besucher, die Glühwein oder ein anderes Heißgetränk in den Händen hielten und nicht applaudieren konnten, bekundeten ihr Gefallen mit lauten Bravorufen.