Bedenken finden Berücksichtigung

Beim rund 20 Hektar großen "Niederfeld" handelt es sich um ein locker bebautes Wohnquartier, eingegrenzt von der Adalbert-Stifter-Straße, dem südlichen Bogen der Lessingstraße und einem südlichen Teilstück der Hauptstraße bis zur Tankstelle Jäger. Der zugehörige Bebauungsplan stammt aus den 60er Jahren und soll jetzt geändert werden. Er umfasst auch das Grundstück der ehemaligen Villa Schappeler, die mittlerweile abgebrochen ist. Dort und auf weiteren brachliegenden Flächen in dem Areal sollen neue Gebäude entstehen. Die Bebauungsplanänderung macht auch den Weg frei für die Nutzung einer städtischen Fläche, auf der einst ein Spielplatz geplant war, der aber nie realisiert wurde.

Die Bestandsbebauung in dem Quartier weist extreme Höhenunterschiede auf. So ragt in der Adalbert-Stifter-Straße 13 ein siebenstöckiges Gebäude 20 Meter in die Höhe. Die benachbarte Lessingstraße ist dagegen geprägt von zweigeschossigen Häusern.

Der geänderte Bebauungsplan soll "zwischen den vorhandenen Gebäudehöhen vermitteln", wie Oberbürgermeister Hubert Schnurr bei der Bürgerinformationsveranstaltung im Oktober erklärt hatte. So sollten in der östlichen Lessingstraße künftig Häuser mit vier Geschossen plus Penthouse möglich sein. Diese Pläne stießen bei den Anwohnern allerdings auf massive Ablehnung. "Wir haben die Vorschläge der Bürger jetzt im Entwurf berücksichtigt", erklärte der OB gegenüber dem Gemeinderat am Mittwoch. In der aktuellen Version sieht der Bebauungsplan an dieser Stelle nur noch drei Geschosse zuzüglich Penthouse vor.

Darüber hinaus sollte der neue Plan den Hauseigentümern in der östlichen Lessingstraße das Recht einräumen, ihre bislang auf zwei Geschosse beschränkten Gebäude um ein Stockwerk zu erweitern. Bei der Bürgerinformationsveranstaltung hatte ein Betroffener aber erklärt, dass daran niemand Interesse habe - und für diese Stellungnahme Applaus erhalten.

Auch in diesem Punkt hat die Verwaltung nun nachgearbeitet: Es bleibt in diesem Bereich bei maximal zwei Vollgeschossen. Finanziell wirkt sich das auf die Eigentümer positiv aus. Denn das Recht aufzustocken hätte Nachforderungen seitens der Stadt beim Entwässerungsbeitrag nach sich gezogen. Zulässig werden in dem Areal aber künftig Dachgauben sein.

Die Gemeinderäte stimmten dem Änderungsentwurf des Bebauungsplans zu, der nun in die Offenlage geht. Margret Burget-Behm (CDU) deutete aber an, dass es in der östlichen Lessingstraße "unterschiedliche Wünsche" gebe, so dass nach der Offenlage vielleicht noch einmal über die Anzahl der Geschosse gesprochen werden müsse. Peter Hirn (SPD) sprach von einer "maßvollen Nachverdichtung". Patric Kohler (CDU) meinte: "Mit diesem Kompromiss können alle Beteiligten gut leben." Jörg Woytal (FW) lobte, dass die Bedenken der Bürger berücksichtigt worden seien: "Wir begrüßen es sehr, dass es ein gutes Miteinander war."