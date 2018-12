Stadt wedelt mit Geldscheinen

Bühl

Bühl

Magische Momente Bühl (hap) - Zugunsten der Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung gab eine Reihe von Musikern ein Benefiz-Weihnachtskonzert in der "Linde" in Weitenung. Neun Bands, Duos oder Solisten, die während des Jahres 2018 gastiert hatten, sorgten für magische Momente (hap).

Iffezheim

Iffezheim

Aus für die After-Work-Tage? Iffezheim (fk) - Der französische Wettanbieter PMU hat für das kommende Jahr eine neue Strategie für die von ihm gestützten Galopprenntage in Deutschland beschlossen. Das hat gravierende Folgen für das Frühjahrsmeeting und die Große Woche in Iffezheim (Foto: fuv).

Berlin

Berlin

Leicht am Wasser gebaut Berlin (red) - "Ich gehöre zu den Oft-Weinern im Kino", sagt der scheidende Berlinale-Chef Dieter Kosslick. Der Pforzheimer erinnert sich im BT-Interview an unvergessliche Momente während seiner 17-jährigen Festivalleitung und an Filme, die ihm Albträume bescherten (Foto: dpa).

Neuweier

Neuweier

Musikverein spielt im Schlosshof Neuweier (red) - Weihnachtsstimmung im Advent versprechen die Mitglieder des Musikvereins Neuweier: Sie spielen am Dienstag, 18. Dezember, im Hof von Schloss Neuweier ihr Weihnachtskonzert. Neben Musik gibt es auch Kulinarisches zu genießen (Archivfoto: red).