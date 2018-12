Handwerkskunst in neapolitanischem Stil Von Hermann Seiler Bühl - "Euch ist heute der Heiland geboren, welches ist Christus der Herr in der Stadt Davids." Die weihnachtliche Frohbotschaft nach Evangelist Lukas wird heute an Heiligabend in vielen Gotteshäusern der Region verkündet. Die Weihnachtskrippe in unterschiedlichen stilistischen Gestaltungsarten ist für viele Christen ein liebgewonnenes, weihnachtliches Brauchtum. Das bedeutendste Fest der Christenheit hat auch im Leben der Mesner-Familie Mancuso in der Pfarrei St. Maria Kappelwindeck einen besonderen Stellenwert. Mehr als 14 Jahre, bis zum Tod ihres Ehemanns, gestalteten Antonietta und Leonardo Mancuso das Krippengeschehen in der Kappler Barockkirche als ein eingespieltes Team. Die Wehmut klingt dieser Tage in der Stimme der Mesnerin während des Krippenaufbaus mit: "Vor unserer Krippe zu stehen, das weckt in mir Erinnerungen an meinen verstorbenen Ehemann. Dessen große Leidenschaft und Kreativität für Krippenkunst beeinflussen und motivieren mich in meinem Engagement." Durch die stetig wechselnde sowie fantasievolle Um- oder Neugestaltungen der Mancusoschen Heimatkrippe avancierte die gebürtige Kalabresin in den zurückliegenden drei Jahren zur versierten und Anerkennung findenden "Krippenmutter" von St. Maria. Fachlich versiert wie seit Jahren, haben Schreinermeister Eberhard Rapp sowie der stellvertretende Mesner Karlheinz Wickenheißer den Krippenunterbau aufgestellt und die erforderliche Lattenkonstruktion angebracht. Antonietta, unterstützt von Sohn Gianluigi, hauchte sodann der Krippenszene Leben ein. "Kappler Handwerkskunst in neapolitanischem Stil", das kennzeichnet die Inspirationen zum Krippenbild. Die schwärmerische Liebe zum Detail mit Hunderten von Einzelteilen prägen das neueste Werk. Wohlwollende Krippenstifter beim Bau der ersten Weihnachtskrippe durch die Familie Mancuso im Jahr 2002 waren die Frauengemeinschaft von St. Maria sowie der damals 98-jährige Julius Bechtold, der Vater von Geistlichem Rat Stadtpfarrer Hermann Bechtold. Überwiegend sind es die gleichen Figuren, Häuser und Landschaften, die verwendet werden. Manchmal wird etwas Passendes hinzugekauft, soweit finanzielle Mittel hierfür genehmigt werden. Als Arbeitsmaterial dienen Baumrinde, Moos, Holz, Gips, Farbe und Kartons. Unter der Devise "Du musst nicht in Bethlehem übernachten, damit Gott in Dir geboren wird", spielt sich das Geschehen zu Bethlehem im Lande Judäa heuer in der St.-Maria-Krippenszene auch unterhalb der Burg Alt-Windeck ab, umsäumt von steilen Rebbergen. Der von dem Kappler Holzschnitzer und Hobbykünstler Gotthard Vollmer im alpenländischen Stil gestaltete Stall aus Lindenholz für die Heilige Familie steht in unmittelbarer Nachbarschaft eines neu errichteten landwirtschaftlichen Anwesens mit alten Glasfenstern als Hintergrund. Ihre Inspirationen für Krippengestaltungen holt sich Antonietta Mancuso bei Krippentouren in die nähere und weitere Umgebung: "Ich bin immer wieder berührt davon, wie viele wunderschöne Weihnachtskrippen es in unserer Region gibt, für die sich ein Besuch lohnt." Sie verdeutlicht: "In einer Zeit, die von Hektik und Stress geprägt ist, sollen die Krippenbetrachter bei uns eine Oase der Ruhe und des Friedens finden. Mein Ziel ist es, Menschen, vor allem die Kinder, mit der Weihnachtskrippe, die ich gestalte, glücklich zu machen." Das neue Krippenbild in der Barockkirche St. Maria ist während den üblichen Öffnungszeiten bis 13. Januar zu besichtigen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben