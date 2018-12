Bescherung "in zwei Schichten"

Der Tag läuft geruhsam und ohne größere Hektik ab. Axel Floruß (47), seine Frau Aline (41) und die Kinder Luca (21), Laura (18), Luis (14), Lio (8), Lani (7), Lili (5) und Lua (3) sind ein eingespieltes Team. Der jüngste Spross Lean - sechs Monate alt und an die Präsenz vieler Kinder gewöhnt - bekommt schon ein wenig von der Vorfreude mit.

Das Schmücken des Weihnachtsbaums übernimmt üblicherweise der Nachwuchs. Das Hauptereignis des Tages, die von den jüngeren Kindern aufgeregt erwartete Bescherung, wird längere Zeit beanspruchen und teilt sich deshalb "in zwei Schichten", beschreibt Aline Sommer-Floruß das Ritual.

Das liegt nicht an räumlicher Enge - die Familie besitzt ein eigenes Haus mit genügend Platz, Rückzugsräumen und Spielmöglichkeiten (auch im Freien) -, sondern hat eher praktische Gründe und ist dem Alter der Kinder geschuldet. Die jüngeren Geschwister bekommen ausgiebig Gelegenheit, ihre Geschenke auszupacken, sie an Ort und Stelle auf- oder zusammenzubauen, damit zu spielen, sich auszutauschen und Lieder zu singen. Für sie ist ein spezielles Kindermenü vorbereitet. Alles geschieht ohne Eile und erfordert viel Aufmerksamkeit.

"Erst wenn die Kleinen glücklich und satt sind, steht die Bescherung für die Großen an", erklärt Aline Floruß den weiteren Ablauf. Die Familie lässt sich Zeit. Zu späterer Stunde - das kann gegen Mitternacht sein - wird das Weihnachtsessen serviert, Fondue oder Raclette. "Selten kommen wir vor drei Uhr morgens ins Bett", verrät Mutter Aline.

Entsprechend geruhsam verbringt die Familie die Weihnachtsfeiertage, auch der Jahreswechsel geht entschleunigt über die Bühne. Ins Schleudern bringen die achtfache Mutter höchstens ihre hohen Ansprüche an ihre eigene Kreativität. Ständig sammelt sie Ideen für ausgefallene Geschenke, Deko oder Geburtstagstorten, erzählt sie. Die Vorbereitung und Bestückung ihrer Adventskalender können sie mitunter so aus dem Takt bringen, dass sie eine Nachtschicht einlegen muss, gibt die routinierte 41-Jährige zu.

Kein Ausnahmezustand herrscht in der Regel im Alltag. "Alles ganz normal", befinden Eltern wie Kinder. In einem zehnköpfigen Haushalt mit kleinen Kindern geben naturgemäß die XXL-Ausfertigungen den Ton an. Nudelpackungen, Töpfe, Wasser-Kisten und was sonst gebraucht wird, fallen in beachtlichen Mengen an. Die Wäsche mutet wie "eine Endlosschleife" an, und beim Bügeln türmen sich wahre Berge auf, doch Aline Sommer-Floruß bleibt gelassen. "Unser Leben spielt sich genauso ab wie in Familien mit wenig Kindern", bekräftigt die 41-Jährige.

"Manche machen sich ein falsches Bild. Das ist schade", bedauert ihr Mann. Ein wenig nervt es den 47-Jährigen, der bei Schaeffler beschäftigt ist, wenn kinderreiche Familien mit Klischees und Vorurteilen konfrontiert sind. "Alle unsere Kinder sind Wunschkinder, die uns unheimlich schöne Erlebnisse bescheren", betont das Paar. "Es ist toll, eine so große Familie zu haben", bekennt der 14-jährige Luis und weiß sich mit seinen Geschwistern einig.

Da Großeltern oder Tanten nicht greifbar sind, "organisieren wir uns selbst", berichtet Aline Floruß. Die beiden Ältesten wohnen zuhause. Der 21-jährige Luca macht eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration, Laura besucht die Anne-Frank-Schule. Sie springen als Babysitter ein, wenn die Eltern etwas vorhaben, was nicht allzu häufig vorkommt. Alle Familienmitglieder sind im Bühler Fanfarenzug. Die Kids sind vielfach aktiv, spielen Fußball, machen Ballett, Hip Hop und gehen ins Kinderturnen. Zur Entspannung besucht Aline Floruß gerne ein Fitnessstudio, auch mit Baby Lean im Schlepptau kein Problem.

Der Wunsch nach einem "vollen Haus" reifte bei Aline Sommer Floruß schon recht früh. Das Leben als Einzelkind fand sie schlicht "langweilig". Zuhause bei einer italienischen Freundin sei der Tisch immer voll gewesen. "So wollte ich das auch haben". Im Haus des Floruß-Clans steht ebenfalls ein stattlicher Tisch - groß genug, dass sich alle darum versammeln können, zum Reden, zum Spielen, zum Essen. Helfen und füreinander da sein - das ist ganz selbstverständlich.

Zusammenhalt spielt eine wichtige Rolle, die gemeinsamen Unternehmungen werden deshalb hochgehalten. Jeden Sonntag nimmt sich die komplette Familie Zeit, um in der Mooslandschule in Ottersweier zu schwimmen. Unverzichtbar ist der jährliche Camping-Sommerurlaub an der Costa Brava. Als Stammgäste werden sie dort von anderen Familien schon sehnsüchtig erwartet, erzählt Aline Sommer-Floruß. Im neuen Jahr werden die Bühler erstmals nicht zusammen fahren können - ihr VW-Bus besitzt lediglich neun Plätze. Luca, der Älteste, wird deshalb mit dem Flieger anreisen.