Die Herzen der Zuhörer höher schlagen lassen Bühl (kfi) - Der St. Petersburger Knabenchor ist in Bühl längst bekannt - und geschätzt. Seit 18 Jahren ist er jedes Jahr in der Stadt, und so war es auch kein Wunder, dass die Pfarrkirche St. Peter und Paul am Samstagabend voll besetzt war.



Die jungen Sänger aus dem Norden Russlands schlossen ihre diesjährige vorweihnachtliche Tournee mit dem Konzert in Bühl ab und bereicherten auch gleich noch den anschließenden Gottesdienst mit ihrem Gesang. Pfarrer Wolf-Dieter Geißler wies bei der Begrüßung darauf hin, dass der Chor im Sommer sein 25-jähriges Bestehen gefeiert hat. Er sei beim Jubiläumskonzert dabei gewesen und habe auch sehen können, dass die Chorschule für seine Arbeit immer noch unzureichend ausgestattet sei. Deshalb bat um großzügige Spenden. Chorleiter Wadim Ptscholkin hat aus dem Chor, den er einst vor allem gegründet hatte, um Straßenkindern ein Zuhause zu bieten, längst einen renommierten, weit über die Grenzen Russlands hinaus bekannten Klangkörper gemacht. Was das heißt, konnten die Zuhörer am Samstag einmal mehr erleben. Weit entfernt vom folkloristischen Klischee russischer Volks- und Sakralmusik boten die jungen Sänger auf höchstem Niveau ein Programm überwiegend westeuropäisch orientierter anspruchsvoller Chormusik. Mit Kerzen in der Hand zog der Knabenchor in den Chorraum ein und sang dabei eine schlichte einstimmige Melodie, die an gregorianische Gesänge erinnert. Beachtlich auch, dass der Chor im Konzert ganz ohne Noten auskommt, obwohl er Lieder in den verschiedensten Sprachen vorträgt. Ganz oben stehen dabei deutsche Liedtexte, und so war auch das erste Lied ein deutsches Weihnachtslied: "Alle Jahre wieder". Gleich darauf gab es anspruchsvolle Chormusik aus der Zeit der Romantik: Die Motette "Richte mich Gott" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Glockenreine Sopran- und Altstimmen und kraftvolle, kernige Tenöre und Bässe mischten sich zu einem höchst kultivierten, präzisen Chorgesang, der die Herzen der Zuhörer höher schlagen ließ. Mit jedem der folgenden Chorsätze schlugen die Sänger ein anderes Kapitel auf und machten die außerordentlich große Bandbreite ihres Schaffens deutlich. Auf moderne Sakralmusik vom Eric Whitacre mit ihren sphärischen Klängen, die von Akkorden mit kleinsten Intervallen erzeugt werden, folgte ein lockeres, von der Popmusik inspiriertes Lied. Danach erklang schließlich ein gewaltiger Chorsatz aus Carl Orffs "Carmina Burana". Nach so viel Kraft und rhythmischem Pulsieren ging es im nächsten Lied ganz zart und innig zu. Jetzt war Franz Schuberts berühmtes "Ave Maria" zu hören - wunderbar kultiviert und ausnehmend sensibel vorgetragen. Nach einem wieder mehr von der Popmusik inspirierten "Gloria" von Helmut Sadler gab es schließlich doch noch ein bisschen europäische Folklore. Zuerst ein leicht melancholisches, dann ein ausgesprochen lustiges und witziges russisches Volkslied. Nach einem russischen Wiegenlied wurde es wieder deutsch mit den "Glocken der Heimat", die den Sonntag einläuten. Wie gut auch Russland und Süditalien zusammenpassen zeigt ein neapolitanisches Lied von Peter Tschaikowsky, das in der Version des St. Petersburger Knabenchors vor südländischer Lebensfreude nur so sprühte. Drei Weihnachtslieder folgten, ein ukrainisches, ein französisches - und zum Mitsingen "O du fröhliche". Als krönender Abschluss des Konzerts stimmte schließlich das berühmte "Hallelujah" aus Georg Friedrich Händels Oratorium "Der Messias" auf die kommenden Festtage ein.

