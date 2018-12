Blasmusik und Chorgesang zum Gala-Erlebnis vereint Bühl (wv) - Als Weihnachtsgala war das Konzert angekündigt, das die Oberbrucher Dorfmusikanten unter der musikalischen Gesamtleitung von Alexander Wurz am Samstag im Bürgerhaus Neuer Markt gaben, mit dem Rebland-Chor "Sp(i)rit" als musikalischem Gast und Frank Stemmle als Geschichtenerzähler. Der Abend, den das Publikum mit stehenden Ovationen belohnte, rechtfertigte das Prädikat "Gala" voll und ganz.



Das Erstaunlichste: Ausschließlich Talente aus Oberbruch und Umgebung, fast alle aus purer Leidenschaft musizierend, schufen dieses Gesamtkunstwerk aus Blasmusik, Chorgesang, instrumentalen und vokalen Soli, Geschichten, Gedichten, Lichteffekten und Dekoration. "Wir wollten ein nicht alltägliches Musikevent auf die Beine stellen, als Einstimmung auf die Festtage", merkte Vorsitzender Christian Seiler an. Er freute sich, dass der Zuspruch so groß war, dass auch die Empore hatte geöffnet werden müssen. Bühnenbild und Dekoration, von Wilfried Seiler mit Helfern geschaffen, sorgten durch Winterwald-Panorama und Weihnachtsmannschlitten für Augenweiden. Mit Hintergrundwissen, besinnlichen Gedichten und heiteren Geschichten geleitete Frank Stemmle mit geschulter Diktion, liebenswürdig und kurzweilig durch den Abend. Meisterhaft brachte Gerhard Seiler die Darbietungen dem Publikum elektroakustisch zu Ohren; sogar der höchst knifflige Lautstärke-Ausgleich zwischen Orchester und Gesang gelang ihm bestens. Dirigent Wurz führte die Dorfmusikanten zu sauber intoniertem, rhythmisch präzisem, dynamisch und agogisch ausgefeiltem Spiel. Er spornte das Orchester auch mit akrobatischen Luftsprüngen zu besonderem Temperament an. Flott startete die musikalische Gala-Schlittenfahrt mit Andersons "Sleigh Ride". Premiere: Der Rebland-Chor "Sp(i)rit", der von Marion Simeth geleitet wird, gesellte sich bezaubernd an die Seite der Dorfmusikanten, etwa in "Alle Jahre wieder" und "Fröhliche Weihnacht überall", beides effektvoll von Guido Rennert arrangiert. Als Kinzhurster Alphorntrio apostrophiert, beschworen Ralph, Thomas und Engelbert Seiler klangprächtig Bergweihnachtsstimmung. Als Solist erklomm Ralph Seiler mit herrlichem Ton in "Alphornzauber - Erinnerungen an Altrei" musikalische Gipfel. Ein nuanciertes Klanggemälde entwarfen die Oberbrucher im Marsch aus der "Nussknacker-Suite", wozu die "Wichtel" Wilfried und Tobias Seiler einen übermannshohen Knacker auf die Bühne wuchteten. Baritonsaxofonistin Ariane Seiler sang jazzig-prickelnd das Solo in "Let it snow", von Pascal Rettig (Piano) und Alexander Wurz (Posaune) mit "knusprigen" Soli garniert. Die beiden Werke erklangen in Arrangements von Peter M. Riese, letzteres gar als Uraufführung. Großartige Soli würzten auch Rennerts Gala-Version von "We wish you a merry Christmas", darunter Sophia Kraft (Oboe) und Hannah Reith (Bassklarinette). Hochgenüsse bereiteten die Dorfmusikanten und "Sp(i)rit" als gemischter Chor den Zuhörern in Adolphe Adams "O holy Night" mit Marion Simeth als ausdrucksstarker, brillanter Sopransolistin und in Robbie Williams "Angels" mit Axel Schroeter als gefühlvollem Tenor. Mitreißendes Finale: Bei Felicianos "Feliz Navidad" vereinten sich Orchester, Chor, die Solisten Sophia Kraft und Michael Droll (beide Gesang), Pascal Rettig (Klavier), Tobias Seiler (Cajon-Trommel) und Daniel Fritz (Posaune) sowie das Publikum zum saalfüllenden Klangkörper. Bei der Zugabe kam Vorsitzender Christian Seiler als Basstubist wohltönend "Vom Himmel hoch" daher, Sophia Kraft (Oboe) und Sarah Seiler (Waldhorn) ergänzten solistisch, was im orgelmächtigen Choralklang des ganzen Blasorchesters mündete.

