"Gott ist für Dich Mensch geworden"









Weihnachten, auf die frohe Botschaft ausgerichtet in Gemeinschaft zu feiern und dessen Segen zu erspüren, dazu lud die Kernstadtpfarrgemeinde über die drei Festtage in sieben hervorragend besuchten Gottesdiensten ein. Bei den beiden ersten fasste die Kirche die Gläubigen kaum: Auch die Stehplätze in Seiten- und Querschiffen wurden rar, und selbst die Treppenstufen zur Kanzel dienten als Notsitze. Quirliges junges Leben bevölkerte das Gotteshaus in der Krippenfeier für Kinder. Unter Regie von Pastoralreferent Nikolaus Wisser ließen Grundschüler in einem Krippenspiel das Geschehen von Bethlehem fürs Jungvolk spannend lebendig werden, mit der Geburt Jesu, Hirten, die an der Krippe Flöte spielen, und 20 "Engeln", die in einem Lichtertanz um den Stall schweben.

Beeindruckend festlich und mitreißend musikalisch geriet die erste Christmette. Pfarrer Geißler zog mit drei Dutzend Ministranten in die von rund tausend Besuchern gefüllte Kirche ein. In einem Predigtprolog klopften Ministranten die Säulen der heutigen Gesellschaft auf ihre Tragfähigkeit ab: Politik, Kirche, Wirtschaft, Banken, Medien und Presse. Sie sahen diese angesichts von antidemokratischer Hetze, Missbrauchsskandal, Handelskrieg und Fake News im Wanken. Pfarrer Geißler hielt dagegen: "Auch Jesus ist von Anfang an - von Herodes - bekämpft und die Christen sind verfolgt worden. Dennoch können wir uns auf die Wahrheit aus Bethlehem verlassen, Gott ist Mensch geworden."

Da hakte die von Ruth Trenkle geleitete Pfarreiband "kreuzundkwer" ein: Mitreißend spielte, sang und jubelte das Ensemble: "O happy Day", und wurde mit Riesenapplaus auf offener Szene belohnt. Solchen erhielten auch Mesner Christian Benner, der die Kirche ansprechend-zeitgemäß geschmückt hatte, und Wolfgang Trenkle, der mit seinem klangprächtigen Orgelspiel während der Festtage für viele erhebende Momente sorgte.

Neue Wege beschritt der von Michael Meier dirigierte Kirchenchor im Hauptgottesdienst am ersten Feiertag. Verstärkt durch Gastsängern aus Sarah Wissers Chören, begeisterte er mit Stücken aus Thomas Gabriels "Swinging Christmas". Die weihnachtlichen Weisen ließ er in rhythmisch und harmonisch anspruchsvollen Arrangements erklingen, wie das tänzerische "Gloria - vom Himmel hoch" oder das schwer zu singende, weil in verfremdeten Harmonien badende "Silent Night, Holy Night". Eine Combo aus Klaus Martin Kühn (Klavier), Wlad Larkin (Kontrabass), Jutta Fischer (Sopransaxofon) und Markus Müller (Schlagzeug) setzte virtuose Akzente.

Pfarrer Geißler predigte - nicht wie alle Tage - von der Kanzel herab. Er nahm die Rolle eines Herrschers ein, der zum Kind in der Krippe pilgert und dadurch in einen "König der Herzen" verwandelt wird. Als Fazit meinte Geißler: "Der Platz für einen wirklichen König ist mitten unter den Menschen."

In den Reigen der Gottesdienste fügten sich am ersten Feiertag die Hirtenmesse sowie gestern die Stephanus-Frühmesse und der Familiengottesdienst ein. Letzteren gestaltete die Band "Frühmessler" musikalisch zündend. In einem von Nikolaus Wisser betreuten Spiel ließen Jüngstschauspieler einen tapferen kleinen Esel zum Kind im Stall ziehen, das ihn mit einem Lächeln belohnte.