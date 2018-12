Jetzt sind sie dann tatsächlich weg

"Wir sind dann mal weg", steht auf einem fingierten Filmplakat, welches das bevorstehende Ende an der Eingangstür der Efa verkündet. Statt Schauspieler Devid Striesow, der im Original die Hauptrolle der Bestsellerverfilmung spielt, ist darauf Gerhard Linderer mit Wanderstock und Hut zu sehen. Doch so schön das Motiv auch aussieht, bei den Kunden ruft es alles andere als positive Gefühle hervor.

"Wir sind völlig verzweifelt", sagt Sabine Vollmer. Seit elf Jahren fährt sie regelmäßig von Neuweier nach Bühl, um sich Filme auszuleihen. Gerade bringt sie zwei DVDs zurück: einen Klassiker mit Marilyn Monroe und einen Streifen, den ihr Player nicht habe lesen können, wie sie Linderer erklärt. Der 69-Jährige nickt und bietet der Frau sofort an, dass sie einen anderen Film mitnehmen kann. Eine Empfehlung für sie hat er auch parat und drückt ihr - passend zum Ende des Betriebs - "So lange ich atme" in die Hand. "Er kennt meinen Geschmack. Ich bin sehr, sehr traurig", sagt Vollmer, bevor sie den Laden verlässt.

Ihrem herzlichen Umgang mit den Kunden, gepaart mit einer moderaten Preispolitik, haben es die Linderers zu verdanken, dass sie sich so lang über Wasser halten konnten. Am Ende betrieben sie die letzte Videothek zwischen Freiburg und Karlsruhe. "Wir hatten ein sehr treues Publikum, sonst hätte das nicht funktioniert", sagt Renate Linderer. 3 880 Einträge weist die Kundenkartei aus. Stolz zeigt ihr Mann einen Eintrag, der vom 1. April 1984 stammt. "Und dieser Kunde kommt immer noch regelmäßig vorbei", freut er sich. Auch in diesem Jahr gab es noch rund 30 Neuanmeldungen. Jugendliche und junge Erwachsene fanden aber immer seltener den Weg in die Efa. Die Konkurrenz der großen Streamingdienste von Netflix, Apple oder Amazon machte sich immer stärker bemerkbar. Hinzu kam ein Rekordsommer, bei dem die Menschen abends lieber an Baggerseen und in Biergärten als vor dem Fernseher saßen. In manchen Monaten des Jahres 2018 blieb bei den Betreibern nicht ein müder Euro hängen. "Das war dann nur noch Hobby", meint Gerhard Linderer, der jahrzehntelang bei der LuK arbeitete und dessen Rente dann das einzige Haushaltseinkommen blieb.

Trotzdem hätten es die Linderers vielleicht noch einmal ein Jahr lang probiert. Aber dann nahm ihnen der Eigentümer des Gebäudes die Entscheidung ab. Er will das Grundstück überplanen und kündigte deshalb den Mietvertrag, der in der Vergangenheit stillschweigend von Jahr zu Jahr verlängert worden war. Doch das Ehepaar nimmt ihm diese Entscheidung nicht krumm: "Alles hat seine Zeit. Es ist gut so, wie es ist", meint Renate Linderer.

Die 64-Jährige freut sich auf den Gewinn an Freizeit; etwa, um mit ihrem Mann und Hund Balou zu wandern. Nach Santiago de Compostela soll es zwar nicht gehen, aber zum 70. Geburststag im kommenden Jahr hat sich Gerhard Linderer eine Tour auf die Zugspitze gewünscht.

Entschleunigen in der Natur - das passt zu dem Paar und zur Efa, wo ein Besuch immer eine kleine, nostalgische Auszeit vom Alltag war. In den Regalen liegen zwar bis zum letzten Tag auch die neuesten Blockbuster bereit, doch daneben finden sich haufenweise Klassiker der Filmgeschichte. Hinter dem Tresen steht ein Computer, Modell anno dazumal. Die Ausdrucke erledigt seit Jahrzehnten ein Nadeldrucker zu treuen Diensten. "Heute muss immer alles schneller gehen", sagt Re nate Linderer. Dann seufzt sie und fragt in den Raum: "Aber ob das immer so gut ist?"