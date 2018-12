Auf Regen und Sturm folgen Sonne und Kälte Schwarzwaldhochstraße ( gat/red) - Pünktlich wie vorgesehen zu Weihnachten konnte die Waldgenossenschaft Seebach ihre neue Grindehütte auf der Hornisgrinde in Betrieb nehmen. Nur das Wetter wollte am Samstag nicht so richtig mitspielen. Der Himmel war auf 1163 Metern wolkenverhangenem, es regnete und stürmte. Und so verirrten sich auch nur vereinzelte Gäste in die neue Hüttenattraktion im Höhengebiet.



Dabei ging es zum Schluss Spitz auf Knopf zu. Erst am Donnerstagabend konnte das Gerüst abgebaut werden. In der Hütte selbst kamen die letzten Polster auf die Sitzbänke. Am Freitag waren dann großes Aufräumen und Putzen angesagt, und auch am Morgen des Eröffnungstags machten Mitglieder des Verwaltungsrats der Waldgenossenschaft vor der Grindehütte noch klar Schiff, während im Innern Pächter Nicolas Zepf ("Auerhahn" Hinterlangenbach) mit seinem Team die ersten Gäste begrüßte und bewirtete. Die offizielle Eröffnung folgt aber erst im neuen Jahr, sie soll nach Auskunft des Verwaltungsratsvorsitzenden der Waldgenossenschaft Seebach, Markus Huber, im Januar sein. Im Laufe des Jahres soll dann auch noch ein Sky-Walk den Blick in die Rheinebene und bei gutem Wetter bis in die Schweizer Alpen freigeben. Rund drei Monate nach dem ersten Spatenstich wurde Ende September Richtfest gefeiert. Der Bau des Gasthauses ist mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt, kommt aber zwischen 20 und 30 Prozent teurer. Apropos Wetter: Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag herrschte im Höhengebiet eitel Sonnenschein, und schon setzten die ersten Besucherströme ein. Die Waldgenossen waren derweil schon wieder auf einer anderen "Baustelle" gefordert. Weil die Temperaturen an Heiligabend wieder in den Frostbereich absackten, konnte am ersten Weihnachtsfeiertag am Seibelseckle wieder die Beschneiungsanlage aktiviert Die Propellermaschinen laufen seither auf vollen Touren. Es ist der zweite Anlauf in diesem Winter. Der erste fiel schon nach wenigen Betriebstagen Mitte Dezember einer atlantischen Warmfront zum Opfer. Nun erfolgt nach nur zweitägiger Schneeproduktion heute von 9 bis 22 Uhr ein Neustart.

