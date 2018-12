Titel-Triple und zweiten Dan im Blick









Die 24-jährige Jenny Dahlström ist eine von ihnen. Die Bühler Sportlerin des Jahres ist amtierende Weltmeisterin der World Kickboxing and Karate Union (WKU) im Kickboxen in der Kategorie Pointfighting bis 65 Kilogramm. Zusätzlich holte sie in Athen gemeinsam mit Sophie Finsterwalder aus Hamburg und Ilayda Tunc aus Duisburg WM-Bronze im Team. 2017 hatte sich die Kickboxerin bereits den Weltmeistertitel im Pointfighting (65 Kilogramm und mehr) bei der International Sport Kickboxing Association (ISKA) gesichert.

Im Semikontaktboxen, wie das Pointfighting auch genannt wird, erkämpfte sich die in Lauf wohnende Athletin in der Gewichtsklasse bis 65 Bronze. "Ich kämpfe nur Leichtkontakt", erklärt die Dritte der BT-Sportlerwahl 2018 und ergänzt: "Pointfighting ist für Laien nur schwer nachzuvollziehen und von schnellen Bewegungen, Taktik sowie Unterbrechungen geprägt." Außerdem war die Studentin der Verfahrenstechnik an der Hochschule Offenburg bereits mehrfach baden-württembergische und deutsche Meisterin in insgesamt vier verschiedenen Verbänden. "Wir gehen eigentlich nur auf Turniere und Wettkämpfe der großen und mitgliederstarken Verbände - sonst macht es ja keinen Spaß", sagt Dahlström schelmisch grinsend.

Im Oktober 2019 möchte die in Haueneberstein aufgewachsene Kampfsportlerin ihren Weltmeistertitel in Bregenz verteidigen. Die Qualifikationsturniere starten Ende Februar, Dahlström hat noch fünf Möglichkeiten sich für die globalen Titelkämpfe am Bodensee zu qualifizieren. Dafür trainiert die Studentin, die aktuell ihre Bachelorarbeit bei der Zimmer Group in Freistett schreibt, dreimal die Woche in Bühl. Dazu kommt - je nach Saison und Wetter - eine Lauf- oder Schwimmeinheit, eine Runde Tennis mit ihrem Freund Vincent oder Skifahren. Außerdem steht die Inhaberin einer C-Lizenz zwei- bis dreimal wöchentlich als Jugendtrainerin auf der Matte.

Dahlström selbst hat als Grundschülerin mit Taekwondo angefangen, zwischenzeitlich aber auch Einradfahren ausprobiert, drei Jahre Basketball und vier Jahre Tennis gespielt. "Im Herzen", bekennt die 24-Jährige, sei sie aber immer dem Taekwondo "treu geblieben". Nach dem Abitur am Technischen Gymnasium der Gewerbeschule in Bühl habe sie im August 2014 wieder mit Taekwondo und gemeinsam mit einer Freundin das Kickboxen angefangen. In Bühl sei sie eher zufällig gelandet, verrät die Kontaktsportlerin.

Das Training unter Stefan Huber habe ihr so gut gefallen, dass sie letztlich geblieben ist. Huber ist nach wie vor der Vater des Erfolgs, Dahlströms Trainer und Präsident des Vereins. Im Wettkampftraining misst sie sich mit ihm, an freien Wochenenden trifft sie sich außerdem auch mit Sparringspartnerinnen.

Dahlström trägt seit Ende November sowohl im Kickboxen als auch im Taekwondo (bereits seit 2015) den schwarzen Gürtel. Außer dem Gurt gehört zum Kickbox-Outfit eine leichte und bewegliche lange Hose aus Mesh-Material, ein Vereinsshirt sowie Kopf-, Fuß-, Schienbein-, Tief-, Brust- und Zahnschutz, um sich vor Verletzungen zu schützen.

"Witzigerweise" habe sie eine "echt geringe Verletzungsrate". Von schweren Verletzungen sei die junge Frau bisher verschont geblieben, hat sich beispielsweise Rippenprellungen, Oberschenkel- und Leistenzerrungen oder eine Entzündung an der Hüfte zugezogen.

Die "krasseste" Verletzung aus ihrer Sicht sei eine Prellung und Stauchung des Lendenwirbels gewesen. Nach einem Fußfeger ihrer Gegnerin bei den baden-württembergischen Meisterschaften "habe ich meine Beine nicht mehr gespürt und war deshalb drei Tage im Krankenhaus".

Neben dem Titel-Triple im Kickboxen ist Jenny Dahlströms großes Ziel, in den kommenden zwei Jahren die Prüfung zum zweiten Dan im Taekwondo zu bestehen. Außerdem reizt die Lauferin die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2020.