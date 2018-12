Im Höhengebiet herrscht viel Frust, aber wenig Frost

Freiburg / Schwarzwaldhochstraße

Skifahren nur auf wenigen Pisten Freiburg/Schwarzwaldhochstraße (lsw/red) - Viel Grün, kaum Schnee, wenig laufende Lifte: Wer im Schwarzwald Skifahren will, hat am Feldberg noch die besten Chancen. Auf Unterstmatt ist der Lift zwar in Betrieb, die Pistenbedingungen sind aber nur befriedigend (Foto: bema ). » Weitersagen (lsw/red) - Viel Grün, kaum Schnee, wenig laufende Lifte: Wer im Schwarzwald Skifahren will, hat am Feldberg noch die besten Chancen. Auf Unterstmatt ist der Lift zwar in Betrieb, die Pistenbedingungen sind aber nur befriedigend (Foto: bema ). » - Mehr

Bühl

Efa-Videothek schließt nun doch Bühl (sie) - "Irgendwann sind wir die letzte Videothek Deutschlands", hatte Gerhard Linderer Anfang des Jahres noch im Scherz gesagt. Seit 1992 betreibt er mit seiner Ehefrau Renate die Efa-Videothek. Doch am 29. Dezember gehen in der Halle nun doch die Lichter aus (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - "Irgendwann sind wir die letzte Videothek Deutschlands", hatte Gerhard Linderer Anfang des Jahres noch im Scherz gesagt. Seit 1992 betreibt er mit seiner Ehefrau Renate die Efa-Videothek. Doch am 29. Dezember gehen in der Halle nun doch die Lichter aus (Foto: sie). » - Mehr

Gaggenau

Christbaumkugeln im Bart Gaggenau (red) - Der Tag vor Heiligabend ist stets ein Höhepunkt des Jahres für die Murgtäler. Egal wie alt, ob weggezogen oder immer noch im Tal der Murg wohnend: Am 23. Dezember trifft man sich im und vor dem Klag. Christgenau war auch 2018 wieder ein voller Erfolg (Foto: hap). » Weitersagen (red) - Der Tag vor Heiligabend ist stets ein Höhepunkt des Jahres für die Murgtäler. Egal wie alt, ob weggezogen oder immer noch im Tal der Murg wohnend: Am 23. Dezember trifft man sich im und vor dem Klag. Christgenau war auch 2018 wieder ein voller Erfolg (Foto: hap). » - Mehr

Schwarzwaldhochstraße

Grindehütte besteht Probe Schwarzwaldhochstraße (gat/red) - Pünktlich wie vorgesehen zu Weihnachten konnte die Waldgenossenschaft Seebach ihre neue Grindehütte auf der Hornisgrinde in Betrieb nehmen. Die offizielle Eröffnung folgt aber erst im neuen Jahr (Foto: gat). » Weitersagen (gat/red) - Pünktlich wie vorgesehen zu Weihnachten konnte die Waldgenossenschaft Seebach ihre neue Grindehütte auf der Hornisgrinde in Betrieb nehmen. Die offizielle Eröffnung folgt aber erst im neuen Jahr (Foto: gat). » - Mehr