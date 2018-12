Kaputtlachen, was kaputtmacht

(red) - Zur Eröffnung der neuen Saison von "Kleinkunst im Schütte-Keller" laden Rüdiger Schmitt und sein Team wieder zu einem reichhaltigen, fein abgestimmten Programm aus Kabarett und Musik ein. Den Auftakt macht gleich an zwei Abenden der Kabarettist. Mit seinem neuen Programm "Weber N° 5 - Ich liebe ihn!" eröffnet er am Samstag, 12. (bereits ausverkauft), und Sonntag, 13. Januar (dafür gibt's noch Karten), das neue Spieljahr.

Einer der authentischsten und wichtigsten Folk-Blues-Künstler in unserem Lande und darüber hinaus, Biber Herrmann, ist am Samstag, 19. Januar, auf seiner "Grounded Tour" erneut in Bühl zu Gast. Am Sonntag, 20. Januar gibt er sein Wissen in einem Workshop "Percussive Blues Guitar" weiter. "Songs of Love and Hate" bringt das "Leonhard Cohen Project" am Samstag, 26. Januar, zu Gehör.

Paul Millns, Bluespianist und Singersongwriter, der Ende der 1960er Jahre mit Musikern wie Alexis Korner, Eric Burdon, John Mayall und David Crosby zusammenarbeitete, ist am Samstag, 2. Februar, mit seiner Band zu Gast. "Aufbassn!" heißt es, wenn der Blues- und Boogie-Pianist Martin Schmitt, am Samstag, 9. Februar die Bühne betritt.

Verschiedene Einflüsse aus Blues, Ragtime, Jazz und Folk hat Jacques Stotzem zu einem eigenen Stil entwickelt. Der Gitarrist kommt am Samstag, 16. Februar, erneut nach Bühl. "Lacht kaputt, was Euch kaputtmacht" fordert Volkmar Staub am Samstag, 23. Februar, in seinem Politkabarett-Programm das Publikum auf.

Jens Kommnick gibt am Samstag, 9. März, einen Workshop: "Celtic Fingerstyle in DADGAD". Am Abend lässt sich im Konzert seiner Gitarrenkunst lauschen. "Once more on the road" ist Sean Cannon, die Stimme der Dubliners, mit seinen beiden Söhnen. Als "The Cannons" geben sie am Sonntag, 10. März, ihren Irish Folk im Schütte-Keller zum Besten.

Gleich zu einem Doppel-Termin konnte Schmitt das Trio "Wildes Holz" am Freitag, 15., und Samstag, 16. März, verpflichten. In "Höhen und Tiefen", so der Name des neuen Programms, zeigt die Band unter anderem, dass die Blockflöte ein Rockinstrument ist.

Den "zauberhaftesten Abend des Jahres", so der Veranstalter, dürfen die Gäste am Samstag, 23. März, bei "Magic Bühl 2019" im Bürgerhaus Neuer Markt mit Weltmeistern der Zauberkunst erleben. "Immer ich", behauptet Ingo Börchers am Samstag, 30. März, in seinem neuesten Kabarettprogramm.

"Steel String Guitar for the new world" bringt der Finger-Picking-Virtuose Chris Proctor am Samstag, 6. April, zu Gehör. Auch er gibt einen Workshop, der am Sonntag, 7. April, folgt.

Mit seiner "Nyckelharpa-Journey-Band" wird Thomas Roth am Samstag, 13. April, auf seinem historischen Instrument ausgefallene Töne im Schütte-Keller präsentieren. Rund 30 Jahre war der Nyckelharpa-Spieler in der Mittelalterszene unter anderem als Frontmann der Geyers präsent. Den Keller zum Kochen bringen, das will laut Veranstalter am Samstag, 27. April, die Band HISS mit ihrer Show "Südsee, Sehnsucht & Skorbut". "Musik für die menschlichen Problemzonen: Bauch, Beine, Hirn werden besonders angesprochen", lautet das Versprechen.

Ihr neuestes Programm "Die Schablone, in der ich wohne" stellt Carmela de Feo alias "La Signora" am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai, vor. Der Jazzbrunch am Sonntag, 19. Mai, ist ausverkauft, eine Warteliste eingerichtet. "Nix für Hasenfüße" hat Josef Brustmann sein neuestes Kabarett-Programm betitelt, das er am Samstag, 25. Mai, im Schütte-Keller spielt.

Mit "Celtic Guitar Journeys" läuten drei international gefeierte Akustikgitarristen Dylan Fowler (Wales), Ian Melrose (Schottland) und Soïg Sibéril (Bretagne) am Samstag, 1. Juni, die Sommerpause ein. Sie zelebrieren ihre keltischen Wurzeln in einer einzigartigen Musik, die aus den drei verschiedenen keltischen Traditionen und anderen Genres schöpft.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Weitere Infos und Kartenreservierungen: (0 72 23) 25 00 76; E-Mail: schuettekeller@web.de. Für "Magic Bühl" gibt es auch Tickets im Bürgerhaus.