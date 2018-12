Die Bergpredigt ist immer noch aktuell

Gaggenau

Die Bibel-Helden von St. Josef Gaggenau (tom) - Nach fast elf Jahren ist ein außergewöhnliches Vorleseprojekt zu Ende gegangen: "Gaggenau liest die Bibel." 555 einzelne Lesetermine, Samstag für Samstag, waren es gewesen. Keiner aus dem kleinen Bibel-Team hätte dies für möglich gehalten im Februar 2008 (Foto: F. Hagen).

Baden-Baden

Filigrane Unikate per Handarbeit Baden-Baden (gib) - In der Werkstatt von Schwester Benigna kann sich das Auge nicht sattsehen an den filigranen Motiven, die jeden Kerzen-Rohling zu etwas Besonderem machen. Die Schwester im Kloster Lichtenthal verziert die Lichter in feinster Handarbeit (Foto: Brüning).

Baden-Baden

Alte Fotos nicht nur vom Rebland Baden-Baden (cn) - Weihnachtszeit ist die Zeit der Überraschungen. Eine solche ist vor rund drei Jahren Michael Kiefer passiert. Er entdeckte auf einem Dachboden in einem alten Haus in Steinbach eine Kiste mit alten Fotos, die kürzlich ans Tageslicht gekommen sind (Foto: pr).

Baden-Baden

Ein Nachtlager in der Futterkrippe Baden-Baden (red) - Marija Z. (Foto: privat) erzählt in der Reihe "Baden-Baden schreibt" m BT, wie sie vor ihrem gewalttätigen Vater 1970 aus Slowenien nach Baden-Baden geflüchtet ist. Um den Schlägen zu entgehen, nächtigte sie oft in der Futterkrippe bei den Tieren im Stall.