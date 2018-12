"Fühle mich fit, und das Amt macht Spaß"

BT: Herr Schnurr, Sie gehen in wenigen Tagen in das letzte Jahr Ihrer ersten Amtsperiode als Bühler Oberbürgermeister. Wenn unser Eindruck nicht täuscht, war der Start ein wenig holprig. Beispiel: Knatsch mit dem neuen Besitzer des Lörch-Geländes, Arbeitsvergaben bei der Sanierung von Rathaus II, Glockenstreit oder Narrenbrunnen. Waren diese Erfahrungen im Nachhinein wichtig, um dann doch so langsam richtig in die Gänge zu kommen?

Hubert Schnurr: Zugegebenerweise waren die Anfangsjahre etwas holprig. Dies war allerdings auch den äußeren Umständen geschuldet, insbesondere auch der bescheidenen Haushaltslage. Die Anstrengungen der Verwaltung erhielten in der Öffentlichkeit nicht die entsprechende Würdigung. Dafür wurden weniger gut laufende Themen in den Vordergrund gestellt.

Interview

BT: Auch die Verlagerung der Fertigung bei USM von Bühl nach Leipzig, des UHU-Logistik-Zentrums von Vimbuch in den Chemiepark Greffern oder die Schließung der Geburtsstation in der Bühler Klinik waren alles andere als vergnügungssteuerpflichtig.

Schnurr: Die Verlagerung der beiden Betriebszweige von USM und UHU wurden in der Öffentlichkeit zu dramatisch dargestellt. Tatsache ist, dass beide Betriebe immer noch zu den Top 10 der Bühler Gewerbesteuerzahler gehören. Die Schließung der Geburtshilfe ist der notwendigen Spezialisierung und Konzentration von medizinischen Fachbereichen geschuldet. Nur dadurch ist es möglich, den Krankenhausstandort Bühl zu sichern.

BT: Auf welche Schlagzeile hätten Sie in diesem Jahr gerne verzichtet?

Schnurr: Auf die PFC-Problematik beim Wasserwerk Balzhofen. Hier sind wir - gemeinsam mit den Stadtwerken und dem Landratsamt - dabei, ein Sanierungskonzept zu erarbeiten.

BT: Und welche Headline hat Sie am meisten gefreut?

Schnurr: Das war der Spatenstich für das Entwicklungszentrum der Schaeffler-Gruppe in den Bußmatten. Hier wurde der Grundstein für die Sicherung des Standorts Bühl gelegt.

BT: Bei welcher Berichterstattung fühlten Sie sich 2018 missverstanden oder nicht ganz gerecht behandelt?

Schnurr: Das war eindeutig beim Thema Campus, da die Entscheidungsfindung sowohl beim Wettbewerb als auch bei der konzipierten Mensa-Lösung von Anfang an öffentlich diskutiert wurde. Einige Betroffene haben dies, aus welchen Gründen auch immer, erst sehr spät wahrgenommen.

BT: Täuscht der Eindruck, dass Ihnen die Arbeit inzwischen richtig Spaß macht?

Schnurr: Nein, dieser Eindruck täuscht nicht. Mittlerweile konnte ich Rahmenbedingungen schaffen und Netzwerke aufbauen.

BT: In den kommenden Jahren werden große öffentliche Vorhaben in der Stadt angestoßen. Erinnert sei unter anderem an Millioneninvestitionen in den Wohnungsbau, in die Kernsanierung des Windeck-Gymnasiums, die Anlegung eines Kunstrasenplatzes im Hägenich, die Umsetzung des ELR-Programms in Altschweier und Eisental oder die Bebauung des Kifaz-Geländes. In der Haushaltspipeline 2019 befinden sich insgesamt 30 Millionen Euro für die Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur. Stößt man da mit einer relativ kleinen Rathausmannschaft nicht an die Grenzen des Machbaren und den Mitarbeitern Zumutbaren?

Schnurr: All' diese Maßnahmen können nur realisiert werden, wenn die finanziellen und die personellen Ressourcen vorhanden sind. Um dies umfassend mit dem Gemeinderat zu diskutieren, haben wir den Haushaltsberatungen eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung vorgeschaltet. Wir wollen gemeinsam das Machbare ausloten.

BT: Auch der Mittelstand zeigt sich investitionsfreudig: Eine private Investorengruppe hat das Lörch-Gelände gekauft und vor einer drohenden jahrelangen Brachlandschaft bewahrt. Das war für Sie, nach all den (auch hausgemachten) Querelen in der Vergangenheit, sicherlich eine Erleichterung?

Schnurr: Das Lörch-Gelände ist nur ein Beispiel. Im Wohnungsbau gibt es weitere Initiativen wie in der südlichen Hauptstraße oder die "Blaue Königin". Im gewerblichen Bereich sind es das Boarding-House beim Henri-Dunant-Platz oder der Neubau der Firma Hallasch in den Bußmatten, die Firma Ring in Oberbruch oder projektierte Baumaßnahmen von GMT.

BT: Nicht zu vergessen die Automobil-Zulieferindustrie, die trotzt der Verteufelung des Diesels richtig Vollgas gibt. Schaeffler investiert in Bühl rund 60 Millionen Euro in ein Headquarter Automotive und Bosch 35 Millionen in einen Entwicklungs-Campus. Viele Oberbürgermeister im Lande dürften Sie um solche weitsichtige Unternehmen und um die vielen fleißigen und bestens ausgebildeten Mitarbeiter in der Region beneiden.

Schnurr: Da haben Sie recht. Diese dynamischen Entwicklungen gilt es zu nutzen, um auch zukunftsweisende Themen wie Digitalisierung und Mobilität in unserer Stadt voranzubringen. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch bei zwei Prozent Arbeitslosigkeit der erhebliche Mangel an Arbeitskräften, insbesondere im Handwerk.

BT: Kommen wir zu einem Zukunftsprojekt der Stadt: die Gestaltung des Campus-Areals für Bildung und Kultur. Wie sehen der Fahrplan und die geschätzten Investitionen der einzelnen Projekte aus?

Schnurr: Der Fahrplan sieht vor, das Bebauungsplanverfahren abzuschließen, den Bauantrag vorzubereiten und nach Möglichkeit nach der Sommerpause mit dem Bau zu beginnen. Die Kosten für die Mensa werden sich auf rund vier Millionen Euro belaufen.

BT: Die Gewerbesteuer scheint sich mit 26 Millionen Euro stabilisiert zu haben, auch wenn sie noch meilenweit von den Höchstständen von über 40 Millionen Euro entfernt ist. Welche Prognosen würden Sie abgeben?

Schnurr: Mittelfristig sehen wir eine Entwicklung Richtung 30 Millionen Euro. Wichtiger ist für mich jedoch der positive Trend bei der Einkommensteuer. Hier haben wir in den letzten vier Jahre einen Zuwachs von rund vier Millionen Euro zu verzeichnen und bewegen uns im Jahr 2019 bei rund 20,5 Millionen. Dies ist Ausdruck der Wirtschaftsstärke des Standortes Bühl mit über 21 000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

BT: Die Personalkosten galoppieren hingegen davon und erreichen mit 24,7 Millionen ein Allzeithoch. Die Tariferhöhungen haben sich alle Mitarbeiter sicherlich ausnahmslos verdient, es wurden aber auch im Bereich Klimaschutz Stellen geschaffen, deren Notwendigkeit sich nicht jedem erschließt.

Schnurr: Die Daseinsvorsorge ist eine der wichtigsten kommunalen Aufgaben. Hierzu zählen natürlich auch gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen - sprich Natur und Klimaschutz. Die Stelle der Klimaschutzbeauftragten wird auch staatlich subventioniert und eröffnet uns gleichzeitig den Zugang zu nicht unerheblichen Fördertöpfen.

Resonanz aus der Bevölkerung positiv

BT: Es gibt aber auch schändliche politische Dauerbrenner, die die Politik (auch in Karlsruhe und Stuttgart) entweder nicht konsequent angeht oder sich mit dem Hinweis auf juristische Risiken zurücklehnt. Wir denken an die Hundseck-Ruine oder das Schlosshotel Bühlerhöhe. Dabei liegt mit dem Landschafts- und Naturschutz, der Verkehrssicherungspflicht oder dem Denkmalschutz genügend Besteck im Werkzeugkasten.

Schnurr: Diese Themen beschäftigen mich ständig. Die Vertreter der Eigentümer des Schlosshotels halten sich aber sehr bedeckt und suchen nicht den Kontakt mit uns. Ich habe den Eindruck, dass die gar nicht verkaufen wollen, obwohl es Interessenten gibt.

BT: Beim Weitenunger Baggeresse wird im Frühjahr eine neue Badestelle für bis zu 100 Personen geschaffen. Glauben Sie, dass diese Anzahl nach dem fast schon militärisch abgeriegelten Kriegersee in Söllingen und der zweijährigen Schließung des Bühlertäler Bühlotbads ausreicht?

Schnurr: Die Schwimmbad- und Baggerseenutzer werden sich wie bisher auf die Angebote in der Region verteilen. Im Fall Weitenung ist es wichtig, dass den Bürgern wieder die Möglichkeit gegeben wird, in "ihrem See" zu baden.

BT: Am 10. Januar laden Sie zum Neujahrsempfang ins Bürgerhaus Neuer Markt ein. Welche BT-Schlagzeile darf der Leser am Morgen des 11. Januar erwarten?

Schnurr: Die Stadt Bühl ist für das Jahr 2019 gut vorbereitet!

BT: Wir denken aber konkret an den 13. Oktober, den voraussichtlichen Termin für die OB-Wahl. Haben Sie sich schon entschieden?

Schnurr: Innerlich ja!

BT: Wie schätzen Sie die Stimmung in der Bevölkerung ein?

Schnurr: Ich kriege meist nur positive Resonanz. Aber das ist normal.

BT: Aber beim Neujahrsempfang am 10. Januar im Bürgerhaus werden Sie Ihre Entscheidung bekanntgeben?

Schnurr: Ja.

BT: Sie wären bei Ihrer Wiederwahl 64 Jahre alt, könnten also noch bis zum 72. Lebensjahr voll durchziehen. Streben Sie eine komplette Amtszeit an?

Schnurr: Diese Frage stellt sich nicht, weil das abhängig ist von der Fitness und Gesundheit.

BT: Und im Moment fühlen Sie sich fit?

Schnurr: Ich fühle mich nicht nur fit, ich bin es. Und das Amt macht auch noch Spaß.