Ein ganzes Jahr

(jo) - Ein neunköpfiges Redaktionsteam mit Bürgermeister Jürgen Pfetzer hat sich wieder an die Aufgabe gemacht, auf 128 Seiten zu dokumentieren, was in Ottersweier und Unzhurst das heute zu Ende gehende Jahr prägte. Darüber hinaus ist der seit 1972 jährlich erscheinende "Heimatbrief" auch ein Forum für weitere Beiträge, vor allem historischen Inhalts.

Die ersten 41 Seiten sind einer reich bebilderten Ortschronik vorbehalten, welche die kommunalen Ereignisse von November 2017 bis Oktober dieses Jahres kurz Revue passieren lässt - vom ehrenamtlichen Arbeitseinsatz an der Mehrzweckhalle Unzhurst bis zur Vereinsgründung der "1. Bierbrau Manufaktur" in Ottersweier. Mit "Sawasdee Thai Kultur" gründete sich auch in Unzhurst ein neuer Verein. Wie ein roter Faden zieht sich der Breitbandausbau durch die Chronik. Der FVO wurde Meister in der Kreisliga A. Zwischen dem Ortsteil Haft und Lauf entstand ein Radweg, eine neue Straße im "Brandeichenfeld" wurde nach dem früheren Bürgermeister Bernhard Lorenz benannt.

Lorenz gehört zu den Verfolgten und Opfern des NS-Regimes in Ottersweier, denen Adalbert Metzinger ein eigenes Kapitel widmet. Bürgermeister Jürgen Pfetzer berichtet unter "Geschichte & Geschichtle" von einem Besuch aus Karlsruhe. Richard und Edeltraud Gäckle übergaben der Gemeinde ihren reichen Dia-Fundus mit Motiven aus Unzhurst, die nun ins Heimatmuseum "Eicher-Wilhelme-Hus" integriert werden sollen. Marco Müller erinnert an die Gasthäuser im Ortsteil Hub vom "Ochsen" bis zum "Weinberg". Helmut Kopf hat eine Reisebeschreibung für Ottersweier, Maria Linden und das früher florierende Hubbad vor 200 Jahren im "Lahrer Hinkenden Boten" entdeckt: "Ein wahrer Palast wurde hingebaut mit schönen Gemächern aller Art und weiten Hallen." Außerdem blätterte Helmut Kopf in Zeitungsmeldungen von 1918. Helmut Burkart berichtet von den dramatischen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs in der belgischen Partnergemeinde Westerlo, wo am 5. September 1914 eine deutsche Invasion erfolgt war. Nur 40 Jahre liegt die Hochwasserkatastrophe im Mai 1978 zurück, an die Helmut Oberle erinnert.

In der Broschüre kommen zudem die örtlichen Vereine und die Schulen ausführlich zu Wort. Deren Jahresberichte, beginnend mit den Klassentreffen und der Maria-Victoria-Schule und endend mit einer Rückschau auf die steile Erfolgskurve der Rope-Skipping-Abteilung der Turnerschaft in zehn Jahren, sind ebenfalls mit zahlreichen Fotos illustriert.

Die Feuerwehrjugend brachte die Ausgabe 2018 dieser Tage in die Haushalte. Ehemalige, auswärts lebende Ottersweierer erhalten diesen kostenlos und leisten in der Regel eine Spende. Der Heimatbrief ist für 4,90 Euro im Rathaus sowie bei Volksbank und Sparkasse erhältlich.